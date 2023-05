L’Eredità, nel panico la campionessa: Flavio Insinna, tensione altissima

La campionessa de L’Eredità non crede alle sue orecchie: panico sul finale nel gioco di Rai1

Non credeva alle sue orecchie la campionessa de L’Eredità Rossella quando, sul finire della puntata andata in onda oggi, lunedì 15 maggio 2023, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1, ha appreso dal padrone di casa Flavio Insinna di aver vinto. Proprio così! Flavio non le ha fatto capire nulla fino all’ultimo quando, improvvisamente, appena il conduttore le ha spiegato il collegamento tra la parola da lei scritta sul cartellino e una delle cinque parole-indizio, Rossella ha letteralmente spalcato gli occhi capendo, appunto, di aver azzeccato la risposta vincente, e il pubblico presente in studio ha iniziato ad applaudire ancor prima dell’annuncio ufficiale della vittoria.

L’Eredità, vittoria per la campionessa Rossella: per lei oltre 26.000€

Come si vede nella grafica riportata nella foto in alto, i cinque indizi della ghigliottina di stasera erano ‘CURA’, ‘GUADAGNARE’, ‘PREZZO’, ‘MONDO’ e ‘GIOCO’. “La parola è proprio terreno!” ha quindi detto Flavio Insinna alla concorrente negli ultimi secondi della puntata di oggi, tra gli applausi del pubblico. Flavio ha poi ironizzato chiedendo a Rossella: “Quant’è il prezzo di un terreno in Sicilia?“, utilizzando quindi uno degli indizi e, appunto, la risposta corretta (la concorrente è siciliana). Raggiunti dai professori Andrea Cerelli e Samira Lui, il conduttore e la concorrente hanno quindi festeggiato stappando lo spumante e prima di dare la linea all’edizione di prima serata del telegiornale, Flavio ha fatto una battuta a Cerelli dicendogli: “Tu sei il Roberto Bolle di Busto Arsizio”.

Flavio Insinna fa una battuta alla campionessa: “Poi ci dirai il prezzo di un terreno”

Prima di chiudere la trasmissione, non è mancata un’altra battuta fatta dal conduttore de L’Eredità alla campionessa, alla quale ha detto: “Magari poi ci dirai davvero quant’è il prezzo di un terreno in Sicilia” e tra l’emozione, mostrandosi un po’ frastornata per la confusione post vittoria, Rossella ha annuito. La cifra esatta che la concorrente porterà a casa grazie alla vittoria è 26.250€. “La parola è terreno ma è anche festa, con Rossella, Andrea e Samira!” ha detto infine Flavio, tornato in onda ieri dopo la cancellazione inaspettata della puntata prevista per sabato, saltata a causa di una modifica dell’ultimo momento della programmazione del tardo pomeriggio di Rai1, che ha visto un appuntamento speciale di Porta a Porta, condotto ovviamente da Bruno Vespa, andare in onda dalle 18.30 alle 20.00, dedicato alla visita del Presidente dell’Ucraina a Roma.