Maria De Filippi l’ha saputo poco fa: è accaduto dopo la finale di Amici

Ultima sfida in ascolti per Maria De Filippi: com’è andata ieri sera la finale di Amici 22?

Si è conclusa ieri, 14 maggio, eccezionalmente di domenica, l’edizione di quest’anno di Amici, che per tanti mesi ha incassato ottimi ascolti ogni domenica pomeriggio e, nelle ultime settimane, anche il sabato in prime time con l’edizione serale. Ma com’è andata in termini di dati auditel l’ultima puntata? Prima di scoprire i risultati, ricordiamo che nella serata di ieri Rai1 ha schierato il film Il giudice meschino, mentre la seconda rete della Rai ha trasmesso la partita di pallavolo Civitanova-Trentino; su Rai3 è andato in onda, come tutte le domeniche, Che tempo che fa, mentre Rete4 ha dato spazio a Zona Bianca; infine, su Italia1 è stata la volta della pellicola Edge of tomorrow-Senza domani.

Amici 22: la finale seguita da quasi 5milioni di telespettatori e oltre il 29% di share

Da un articolo pubblicato questa mattina da TvBlog apprendiamo che a seguire l’ultima puntata del talent condotto da Maria De Filippi sono stati esattamente 4milioni 860mila telespettatori, con una media di share del 29.28%; per la replica del film di Rai1 il pubblico è stato invece di 2milioni 111mila telespettatori, con uno share dell’11.96%; su Rai3 Fazio (prossimo all’addio alla Rai) ha totalizzato 2milioni 468mila telespettatori con il 12.42% di share (nello spazio del Tavolo il pubblico è stato di 1milione 592mila spettatori con il 10.35% di share); per il talk di Rete4 570mila telespettatori, share del 3.62%; infine, il film di Italia1 ha registrato 1milione 141mila telespettatori, 6.08% di share, mentre per la pellicola di Rai2 i telespettatori sono stati 736mila e lo share del 3.62%. Vittoria netta per Canale5, ovviamente, come c’era da aspettarsi, mentre la seconda rete più seguita è risultata essere Rai3, che ha superato il canale principale della Rai.

Mattia Zenzola vincitore dell’edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, è Mattia il vincitore di Amici 22 che, commosso, al termine della lunga diretta ha ovviamente ringraziato la conduttrice dicendole “Hai cambiato la mia vita”. Non ha nascosto che sentirà molto la mancanza di tutta la squadra del programma il giovanissimo ballerino di latino americano, ammettendo: “Questa trasmissione è diventata la mia seconda famiglia”.