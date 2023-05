Gaffe a Mattino 5, Federica Panicucci corre ai ripari: “Non diciamo questo”

Mattino Cinque, Paolo Capresi in diretta fa una gaffe: ecco cos’è successo

Federica Panicucci ha chiuso la settimana parlando del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia e delle varie polemiche scoppiate ultimamente. In collegamento in diretta da Trevignano c’era l’inviato Capresi, che ormai da mesi segue questa vicenda da vicino. In questa occasione ha anche colto la palla al balzo per svelare di essere venuto a conoscenza di un retroscena sconvolgente sull’associazione della Cardia, lasciando basita la conduttrice: “Chi entra nel giro dell’associazione viene risucchiato negli affetti…” Ma non è finita qua perchè poco dopo ha commesso un incredibile errore. Cosa ha detto? Ha chiamato l’associazione ‘setta’ facendo così calare il gelo in studio.

Federica Panicucci interviene immediatamente dopo l’errore del suo inviato: “Non diciamo questo”

La parola ‘setta’ ha immediatamente messo in agitazione la conduttrice di Mattino 5, la quale è intervenuta per porre rimedio alla gaffe del suo inviato Paolo Capresi:

“No setta, no, no…Non della setta…Paolo…Non diciamo che sono membri della setta…”

A quel punto il giornalista del rotocalco mattutino di Canale 5, capito l’errore commesso di scambiare l’associazione di Gisella Cardia per una setta, si è subito corretto, asserendo che è stato semplicemente un lapsus: “No, non della setta…E’ un’associazione…E’ stato un lapsus…” E la collega di Francesco Vecchi, la quale ieri sera ha ottenuto bassi ascolti con l’ultima puntata di Back to school, si è subito tranquillizzata continuando la diretta senza particolari intoppi.

La conduttrice fa un appello: “Bisogna affidarsi alla scienza”

Successivamente Federica Panicucci ha mandato in onda un servizio con le testimonianze di alcune persone che hanno detto di essere improvvisamente guarite grazie all’intervento della presunta veggente Gisella Cardia. Finito questo RWM la presentatrice di Mattino Cinque ha quindi voluto fare un accorato appello al suo pubblico a casa sintonizzato in quel momento su Canale 5, affinché si affidino ai medici qualora ne avessero bisogno:

“Torniamo per favore a dire al nostro pubblico che ci segue da casa con grande attenzione…Non esistono guarigioni così…Spieghiamo bene che bisogna affidarsi alla scienza…”

Da lì a poco ha preso la parola una sua ospite in collegamento, la quale ha rivelato di credere che ormai si possa dire tranquillamente senza il pericolo di essere smentiti che di spirituale in questa vicenda non ci sarebbe davvero niente, anzi: “Lo Spirito è una cosa, è unione…Don Patrizio può confermarlo…” Ed in effetti ogni giorno emergono sempre più retroscena che gettano ombre sul caso.