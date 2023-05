Pomeriggio 5, Barbara d’Urso perde la pazienza con la regia: “È inutile”

Barbara d’Urso, problema improvviso in diretta: salta il collegamento con il suo ospite

La conduttrice di Pomeriggio Cinque è tornata a parlare dei casi di cronaca più importanti e anche di tutte le polemiche sulla presunta veggente Gisella Cardia (all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla). Prima però di affrontare questo argomento si è voluta collegare solo con Paolo Brosio, il quale ha ricordato sua madre scomparsa recentemente all’età di 102 anni. Purtroppo ad un certo punto c’è stato un imprevisto, che ha messo a dura prova il volto di Canale 5. Cos’è successo? L’ospite ha iniziato a dire di non riuscire più a sentire: “Pronto? Mi sentite?”. A quel punto la regia è intervenuta per cercare di salvare il salvabile inquadrando solo la d’Urso.

Pomeriggio 5, la conduttrice rimprovera la regia: “Se non ti dico io di togliere il collegamento non farlo, è inutile”

La decisione presa dalla regia di puntare le telecamere solo ed esclusivamente sulla conduttrice è stata però contestata dalla diretta interessata. Difatti la presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, che continua ad essere al centro dei rumor per via del suo futuro in tv (passerà presto a La7, come rivelato sull’ultimo numero del magazine Vero?), ha fatto presente alla regia di credere che non ci fosse bisogno di staccare inquadratura:

“Lasciamelo, lasciamelo sempre lì…Regia ti prego…Se non te lo dico io…Non togliermi il collegamento freezzato…Paolo Brosio è lì e c’è sempre anche Annina…Credo sia inutile il mio primo piano da sola…”

E la regia l’ha subito accontentata rimettendo in video il giornalista, che da poco ha subìto un grosso lutto.

La conduttrice gestisce alla perfezione il problema tecnico: “Cosa avrebbe detto la mamma del mio ospite”

Barbara d’Urso ha comunque gestito molto bene il problema tecnico, asserendo che se fosse ancora viva la mamma di Paolo Brosio avrebbe sicuramente criticato il modo in cui il figlio si è presentato in diretta oggi su Canale 5:

“Conoscendo Anna in questo momento in cielo dirà: ‘Come si è messo il colletto Paolino? Non va bene come se lo è messo…'”

Fortunatamente la regia di Pomeriggio Cinque ha poi sistemato il collegamento permettendogli così di parlare del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia (Maria Giuseppa Scarpulla). In questa occasione l’uomo ha tenuto a precisare di poter mettere la mano sul fuoco su Međugorje, ma non sulla presunta veggente, nonostante sia stato uno dei pochi ad aver sempre cercato di difenderla. Ovviamente anche domani la presentatrice tornerà a parlare di questa vicenda, anche perchè pare che domani a Trevignano ci sarà l’apparizione della Madonna.