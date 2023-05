Tina Turner, causa della morte: addio alla regina del rock’n roll, era malata

Tina Turner è morta improvvisamente all’età di 83 anni: l’annuncio del suo portavoce

Lutto gravissimo nel mondo della musica e del cinema: è morta Tina Turner. La cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, il cui vero nome era Anna Mae Bullock, si è spenta alcune ore fa all’età di 83 anni, come stanno battendo tutte le testate giornalistiche. L’annuncio della scomparsa è stato fatto, come apprendiamo da un articolo pubblicato sul sito dell’ANSA (che a sua volta cita come fonte Sky News) dal suo portavoce, il quale ha informato i media che l’artista è venuta a mancare nella sua casa situata in una località nei pressi di Zurigo.

Tina Turner, cause del decesso: la cantante e attrice combatteva contro una malattia

L’annuncio fatto dal portavoce della Turner, che riprendiamo dall’ANSA, afferma quando segue: “Tina, la regina del rock’n roll, si è spenta oggi serenamente dopo aver combattuto contro una lunga malattia. E’ mancata nella sua casa di Küsnacht, in Svizzera, vicino Zurigo”. L’annuncio si conclude poi con parole toccanti:

Con lei, il mondo ha perso una leggenda della musica nonché un modello.

Al momento non conosciamo dettagli sulla malattia a causa della quale Tina Turner è morta, ma sicuramente domani si saprà qualcosa a riguardo.

Qualche anno fa l’artista ha perso tragicamente suo figlio, che si è tolto la vita

Riepilogare la vita di Tina Turner è praticamente impossibile: l’artista ha avuto a che fare infatti con eventi, drammi, tragedie, violenze, ascese, cadute e rinascite, come sottolinea la testata citata sopra, dalla quale apprendiamo anche che qualche anno fa il figlio Craig, che ha avuto da giovanissima, si è tolto la vita all’età di 59 anni. Tina, non è un segreto, ha avuto inoltre una travagliatissima storia d’amore con un uomo che si è rivelato molto violento. L’ultimo duro colpo la vita glielo ha dato con la salute: la diva ha avuto infatti un ictus, poi un tumore all’intestino e infine un’insufficienza renale.