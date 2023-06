Alba Parietti tesa prima di Non sono una signora? “Sfida difficile”

La conduttrice torna in tv e dice: “Questa è una sfida difficile”

Dopo tanti rinvii finalmente giovedì 29 giugno arriva in prima serata su Rai2 Non sono una signora condotto da Alba Parietti. In ogni puntata cinque personaggi famosi si travestiranno da Drag Queen. Alba Parietti sarà affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena che avranno il compito di indovinare l’identità dei personaggi. I cinque personaggi misteriosi si sfideranno in una gara ad eliminazione, si esibiranno in performance proprie del mondo delle Drag Queen. Una giuria di Drag professioniste stabilirà chi dovrà abbandonare il programma e chi vincerà la puntata. Intervistata dal RadiocorriereTv Alba Parietti ha parlato di questo programma che ha suscitato polemiche prima ancora di iniziare:

“Questa è una sfida difficile, un programma su cui potevano accumularsi luoghi comuni, pregiudizi, paure. Invece è un programma molto divertente, leggero e che potrebbero vedere anche i bambini. E’ pieno di colore e fantasia. Al divertimento e allo spettacolo si mischiano delle riflessioni sul fatto che ognuno dei concorrenti scopre una parte di sè che magari non conosceva”.

Le Drag Queen scelte per Non sono una signora dovevano avere coraggio e la voglia di mettersi in gioco, sapersi muovere sui tacchi, avere la capacità di interpretare.

Alba Parietti lo urla a gran voce: “Sono una donna libera e allegra”

Per la conduttrice di Non sono una signora qualcuno aveva paura che fosse un programma scabroso ma non è affatto così. Per la Parietti il travestimento non serve a nascondersi ma a raccontarsi. Lei si trasforma continuamente, cambia pettinatura, le piace giocare. Lo può fare perché è una donna libera:

“Mi fa sentire una donna libera la mia storia personale, il fatto che ogni giorno ho potuto fare quello che volevo. Ho sempre scelto gli uomini che mi piacevano e di cui ero innamorata, non ho mai fatto scelte di convenienza ma di libertà”.

La conduttrice di Non sono una signora spiazza: “Ecco cosa mi scandalizza”

Ma c’è qualcosa che scandalizza Alba Parietti? Ecco la sua risposta ai microfoni del RadiocorriereTv: “La gente che non ha rispetto della dignità degli altri, qualsiasi forma di dignità. Il fatto che ci siano persone che pensino di poter giudicare la vita degli altri. Anche io a volte sono stata prevenuta nei confronti di qualcuno e mi sono vergognata di me stessa”. L’appuntamento con la prima puntata di Non sono una signora è per giovedì 29 giugno in prima serata su Rai1.