Barbara d’Urso rimasta sconvolta: “Non si può accettare”, grande dolore

Morta Giulia Tramontano, la conduttrice senza parole: “Non si può accettare”

In queste ultime ore un po’ tutti sono rimasti sconvolti subito dopo aver letto la terribile notizia relativa all’omicidio della giovane ventinovenne Giulia Tramontano incinta di 7 mesi per mano del suo compagno. E purtroppo più passano le ore e più emergono retroscena su questa vicenda davvero raccapriccianti. Tante sono state le persone ad aver espresso la proprio opinione sui social, tra cui anche Barbara d’Urso. Difatti la presentatrice di Pomeriggio Cinque, in uno stringato post pubblicato su twitter, non ha potuto nascondere il fatto di non capire come questo uomo possa essere riuscito ad arrivare a tanto:

“Non mi capacito… Non si può accettare…”

Barbara d’Urso sbotta dopo l’efferato omicidio della ragazza incinta di 7 mesi: “Rabbia, tanta rabbia”

Successivamente la conduttrice di Pomeriggio 5, sempre in questo tweet pubblicato poco fa su twitter, ha anche rivelato che dopo aver letto una notizia così tragica pensa sia proprio difficile poter mantenere la calma e non provare solo una grande rabbia:

“Era al settimo mese…Ha ucciso lei e il bambino…Rabbia, tanta rabbia…”

E a pensarla come la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset anche i suoi numerosi follower, che ovviamente hanno colto la palla al balzo per esprimere la loro sincera vicinanza alla famiglia della ragazza morta ammazzata a 29 anni. Anche in questa occasione la d’Urso, la quale anche ieri pomeriggio è stata costretta a gestire una diretta complicata per via delle intemperanze di alcuni suoi ospiti, ha dimostrato la sua spiccata sensibilità e attenzione sui fatti di cronaca più discussi.

Pomeriggio Cinque anticipazioni puntata di oggi: la conduttrice dedicherà ampio spazio a questo caso di cronaca nera

Si segnala che già ieri Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio a Giulia Tramontano quando ancora purtroppo non si sapeva che fine avesse fatto. Con tutta probabilità la presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5 tornerà ad occuparsi di tutta questa brutta faccenda aggiornando il pubblico a casa sulle ultime tristi novità. Ovviamente questo non sarà l’unico caso che affronterà oggi la d’Urso. Difatti come ha già annunciato anche ieri tornerà a porre le sue attenzioni sulla presunta veggente Gisella Cardia (all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla), visto tutto ciò che sta emergendo in queste ultime settimane. Insomma pare davvero che anche la penultima puntata di questa lunghissima edizione (si ricorda che il programma finirà domani e tornerà a settembre) affronterà i casi del giorno nel dettaglio, come è sempre accaduto.