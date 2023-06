Carlo Conti non credeva ai suoi occhi: “Si è alzato dalla sedia a rotelle”

Il conduttore ricorda l’amico scomparso a Oggi è un altro giorno

Nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il talk mattutino condotto da Serena Bortone sul piccolo schermo. La presentatrice di Rai1 ha voluto rendere omaggio a Francesco Nuti, il celebre artista toscano morto ieri all’età di 86 anni. Tanti i ricordi lanciati in onda nel programma pomeridiano del primo canale, con diversi ospiti e interventi interessanti, tra cui quello del celebre conduttore Carlo Conti, intervenuto in trasmissione con un videomessaggio in ricordo dell’amico. In particolare il presentatore di grandi programmi Rai come Tale e Quale Show e I Migliori anni, ha portato a galla un curioso episodio con protagonista proprio il compianto attore pratese.

Mi piace ricordare la serata di dieci anni fa che abbiamo fatto io, Panariello, Pieraccioni e Masini, è stata la sua ultima apparizione pubblica. La sua Ginevra cantava Sarà per te e ha avuto la forza di alzarsi dalla sedia

Carlo Conti ricorda Francesco Nuti: “Era un grande”

Carlo Conti e Francesco Nuti erano legati da un rapporto profondo e di grande amicizia, oltre ovviamente a quella verve tutta toscana che contraddistingue gli artisti della incantevole regione. Intervenuto a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, il presentatore ha voluto presentare il proprio ritratto di Francesco Nuti, morto nelle scorse ore dopo anni di battaglie, con un destino fin troppo crudele che ha complicato e non poco l’ultimo ventennio dell’attore: “Sono in viaggio e mi sono fermato proprio perché volevo ricordare anche io il grande Francesco Nuti, un grande regista e un grande attore, una persona delicata, sensibile e a volte anche troppo. Il pubblico non lo ha mai dimenticato e mai lo farà”.

Il pensiero per la figlia del compianto artista

Il legame che ha unito il Francesco Nuti padre alla figlia Ginevra affonda radici profondissime e particolarmente emozionanti. L’artista infatti si presentò a Sanremo nel 1988 con la meravigliosa ed emozionante canzone Sarà per te, una dedica alla figlia che sarebbe venuta al mondo soltanto undici anni più tardi. Carlo Conti nel corso del suo intervento a Oggi è un altro giorno ha dunque voluto spendere alcune parole proprio per Ginevra, esprimendo vicinanza: “Il mio pensiero va a lei, adesso è il momento di abbracciarle la sua meravigliosa figlia”. Infine un pensiero anche per le opere, che resteranno nell’immaginario collettivo in eterno: “I suoi film di diritto passano nella storia del cinema italiano”. Una perdita enorme per tutto il mondo dello spettacolo.