Dramma a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “Brutalmente assassinata”

Antonella Clerici sconvolta da una notizia di cronaca: “Hanno ritrovato proprio stamattina il corpo”

Non è stata una puntata come tutte le altre quella di È sempre mezzogiorno andata in onda oggi, giovedì 1 giugno, a causa di una notizia di cronaca che ha scosso gli animi di tutti. E così mentre la prima chef di oggi procedeva con la sua ricetta, il dolce pasticciotto tipico della Puglia preparato da Antonella Ricci, la conduttrice non ha potuto fare a meno di commentare l’omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza di ventinove anni, incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato che proprio nelle scorse ore, dopo tante ricerche a seguito della sparizione della donna, è crollato confessando il tutto.

“Pensavo anche al caso di cui parlano tutti. Di questa ragazza che è stata brutalmente assassinata. Hanno ritrovato proprio stamattina il corpo”

ha detto la conduttrice visibilmente provata.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno non si capacita della tragedia avvenuta: “È una roba che rasenta la follia”

Non appena la conduttrice di Rai1 ha iniziato a parlare del caso di cronaca in questione tutti i presenti in studio, e in special modo la cuoca Antonella Ricci, si sono dimostrati parecchio provati dalle ultime notizie arrivate. Così Antonella Clerici, dopo un momento di imbarazzo, tornando sulla questione ha detto:

“Questa ragazza di ventinove anni, incinta di sette mesi, è stata barbaramente trucidata da quello che è il suo compagno e anche il padre di questo bambino. È una roba che rasenta la follia”.

La conduttrice si è poi stretta alla madre della vittima, che Antonella aveva visto ieri sera anche a Chi l’ha visto?, dicendo di voler mandare un pensiero a questi genitori.

“Non bisognerebbe mai sopravvivere ai propri figli”, Antonella Clerici si stringe ai genitori della vittima

Proprio parlando della madre di Giulia Tramontano, che fino all’ultimo sperava di poter riabbracciare la figlia viva, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha detto:

“Non bisognerebbe mai sopravvivere ai propri figli. Pensiamo al dolore di questa famiglia”.

Antonella, da mamma, si è mostrata piuttosto preoccupata e incredula di quella che ha definito “la follia della gente” perché un genitore cresce dei bambini e poi deve vederseli strappati così. Poi sul perché si sia soffermata sulla cronaca, pur essendo un programma di altro genere, la conduttrice ha concluso: “Noi non possiamo esentarci dall’avere dei pensieri come li avete nelle case vostre in questo momento mentre si cucina”.