Finito Unomattina, Massimiliano Ossini torna a settembre? C’è la conferma

Unomattina, l’annuncio del conduttore alla fine della diretta di oggi: “A settembre ci rivedremo”

Si è chiusa oggi, venerdì 16 giugno, l’edizione 2022/2023 del programma del mattino di Rai1, che Massimiliano Ossini ha condotto con successo tutti i giorni per un anno dato che, prima dell’edizione invernale, lo ricordiamo, è stato il padrone di casa dell’edizione estiva in coppia con la giornalista del TG1 Maria Soave. Si è chiusa, perciò, un’esperienza durata dodici mesi consecutivi per il conduttore, che negli ultimi minuti della diretta di oggi ha ospitato i colleghi che da lunedì faranno gli onori di casa al suo posto, ossia Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo. Rifarà Unomattina a settembre Massimiliano? La risposta ufficiale l’ha data lui stesso chiudendo la trasmissione: “Noi ci rivediamo direttamente a settembre” ha detto, perciò è cosa fatta la sua riconferma.

Massimiliano Ossini chiude l’ultima puntata ospitando i nuovi conduttori di Unomattina

Come appena detto, Ossini ha ospitato i padroni di casa di Unomattina Estate sul finire dell’appuntamento di oggi, e con loro ha fatto il tradizionale quiz al quale per tutta la stagione hanno giocato molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ovviamente le domande del quiz oggi hanno riguardato Unomattina, non a caso alcuni dei quesiti sono stati “Quale Papa ha telefonato in diretta in trasmissione?” e “Quale conduttrice è stata la padrona di casa del programma per dieci anni consecutivi?”, domande le cui risposte sono state nel primo caso Papa Francesco e nel secondo caso Livia Azzariti. Finito il quiz, il conduttore ha scherzato con i colleghi raccomandando loro di non rovinargli lo studio durante l’estate, ma ha fatto loro, ovviamente, anche il suo in bocca al lupo, come ha fatto anche Eleonora Daniele, chiamata davanti alle telecamere pochi minuti prima di prendere la linea con il suo Storie Italiane, in onda dallo stesso studio.

Per Massimiliano Ossini scommessa vinta: rifarà Unomattina e presto anche un evento

E’ stata un’edizione di Unomattina che Massimiliano Ossini ha condotto con garbo, eleganza, competenza e sempre con il sorriso quella che si è conclusa oggi: con la sua rivoluzione gentile Ossini ha portato a casa un buon 18% di share per tutta la stagione e, a conti fatti, nonostante il traino debole del TG1 Mattina, la forte concorrenza di Mattino Cinque e la spinta che Fiorello ha dato a Rai2 per gran parte della stagione, la trasmissione di Rai1 si è rivelata vincente, perciò quella di Massimiliano è una conferma meritatissima. E prima del ritorno a settembre Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto con un omaggio a Berlusconi) sarà ancora su Rai1, in seconda serata, il 24 giugno, con lo spettacolo del galà letterario Taobuk. Intanto, lo ricordiamo, in libreria è appena uscito il suo quinto libro dal titolo “Le montagne magiche”.