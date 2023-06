Gigi D’Alessio: “LDA ha un problema”, l’ha detto per la prima volta al TG1

TG1 Mattina Estate, l’ospite fa una confessione su suo figlio LDA: “Ha un problema”

Anche stamattina la giornalista Giorgia Cardinaletti ha avuto il piacere di intervistare un nuovo ospite dopo Amadeus. E stavolta è stato il turno di Gigi D’Alessio, il quale ha parlato della sua vita in generale. Ad un certo punto la giornalista ha colto la palla la balzo per chiedergli di parlare di suo figlio, che sta avendo a sua volta un grandissimo successo nel mondo della musica dopo essersi fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi. Ed il cantautore partenopeo, con estrema schiettezza, ha quindi rivelato di credere che abbia solo un grande problema:

“Sono contento per lui…Ama la musica da piccolo, però deve fare il suo percorso…Gli ho sempre detto che ha un problema…E’ mio figlio…Questo è il problema più grande che hai…”

Gigi D’Alessio sul figlio svela: “L’ho sempre messo in guardia”

Successivamente l’ospite oggi al TG1 Mattina Estate ha rivelato il motivo per cui LDA avrebbe il grande problema di essere suo figlio:

“Gli ho sempre detto che la gente può pensare che gli dia una mano…Può pensare che io alzi il telefono e contatto amici per fargli dare una mano…”

Ma così non è. Difatti il cantautore napoletano, il quale è finito al centro delle polemiche per un clamoroso retroscena su un presunto litigio con Stefano De Martino nel dietro le quinte dell’evento organizzato per festeggiare lo scudetto del Napoli, ha rivelato di aver spiegato al ragazzo che se facesse così non imparerebbe niente dalla vita: “Tu devi sbagliare, come ho sbagliato io…Io sono stato la cavia di me stesso…Dopo arrivano le case discografiche, ma all’inizio ti devi fare da solo…”

LDA e la sua carriera, il padre non ha dubbi: “Non mi voglio prendere responsabilità”

La giornalista del TG1 Mattina Estate ha poi chiesto a Gigi D’Alessio se suo figlio gli ha mai chiesto consigli. Ed il cantautore partenopeo ha risposto affermativamente, asserendo che spesso e volentieri LDA gli ha fatto ascoltare in anteprima dei suoi pezzi:

“Io però non gli ho mai detto mi piace o non mi piace…Diciamo che voglio che lui diventi autonomo…Gli ho sempre detto di poter dire che questa canzone mi piace, però non ho la verità in tasca…Se poi questa canzone non fa successo? Non mi voglio prendere responsabilità…”

Insomma il padre segue le gesta del figlio con estrema attenzione, ma non ha nascosto di preferire non interferire.