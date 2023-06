New Amsterdam 5, anticipazioni seconda puntata: una confessione sconvolgente

Anticipazioni New Amsterdam 5 del 14 giugno: il dolore di Max

Ha debuttato stasera su Canale 5 la quinta e ultima stagione di New Amsterdam, il medical drama che ha conquistato il mondo e che si ispira a fatti realmente accaduti. Dopo 13 appassionanti episodi, Max Goodwin e i suoi colleghi saluteranno per sempre i telespettatori. Nelle nuove puntate non ci sarà più Freema Agyeman che ha interpretato per quattro stagioni la dottoressa Helen Sharpe. Helen, nell’ultimo episodio della quarta stagione, ha lasciato Max praticamente sull’altare. Era tutto pronto sul tetto del New Amsterdam per la cerimonia nuziale quando il dottore ha ricevuto una telefonata che in un secondo ha distrutto i suoi sogni: Helen gli comunicava la sua decisione di non volerlo sposare più e di voler rimanere in Inghilterra. Nel primo episodio andato in onda stasera Max è stato circondato dall’affetto dei colleghi che hanno cercato di consolarlo in ogni modo. Lauren ha iniziato a dare più spazio a Leyla. Iggy ha avuto a che fare con un paziente difficile mentre Reynolds e Wilder hanno aiutato un paziente terminale a realizzare il suo sogno di recitare in uno spettacolo di Bollywood. Max ha testato un nuovo programma di risparmio sui costi. Wilder ha cercato di convincere un paziente a operarsi.

New Amsterdam 5, trama seconda puntata: intervento chirurgico per Wilder

Negli episodi andati in onda stasera Iggy ha iniziato a partecipare ad appuntamenti online. Un’esplosione a un matrimonio ha causato tanti feriti che sono stati dirottati al New Amsterdam. Max e Wilder hanno cercato di trovare un gruppo sanguigno raro per salvare lo sposo. Iggy ha scoperto la verità sul matrimonio. Le anticipazioni della seconda puntata di New Amsterdam 5 rivelano che nel primo episodio intitolato “Guarisci te stesso”, Max imporrà una giornata di salute personale a tutto lo staff dell’ospedale ma incontrerà una grande resistenza. Un membro dello staff persuasivo susciterà la curiosità di Reynolds. La dottoressa Bloom sarà molto stressata. Mentre Iggy andrà al suo primo appuntamento, Max convincerà Wilder a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Anticipazioni nuovi episodi New Amsterdam 5: Lauren fa un’ammissione sorprendente

Nel secondo episodio della seconda puntata di New Amsterdam 5 intitolato “Manine smaniose”, Max cercherà di salvare un’infermiera dall’accusa di negligenza. Il dottor Reynolds cercherà di aiutare un gruppo di pazienti che sono stati avvelenati nel loro edificio. Lauren farà un’ammissione sorprendente alla sorella. Nel terzo e ultimo episodio della serata intitolato “Mandami un segnale”, mentre Max andrà in missione per rendere New York più sicura, Iggy farà i conti con una famiglia che ha dfficoltà a comunicare con il figlio sordo. L’appuntamento con la seconda puntata di New Amsterdam 5 è per mercoledì 14 giugno in prima serata su Canale5.