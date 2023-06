Raimondo Todaro smentisce il ritorno a Ballando e svela se sarà ad Amici 23

L’insegnante di latino americano rompe il silenzio: nessun ritorno a Ballando con le stelle

Come ogni estate sono già partite le indiscrezioni e le voci sui cast che comporranno le nuove stagioni delle due trasmissioni di ballo: Amici 23 su Canale5 e il programma di Milly Carlucci su Rai1. L’attenzione, in particolare, si sta concentrando però su Raimondo Todaro e sul suo presunto ritorno nel programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene finalmente il coreografo ha rotto il silenzio. In una lunga intervista a Qds.it (Quotidiano di Sicilia) il latinista dice:

“La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo”.

Il coreografo aggiunge di aver letto i vari articoli con l’indiscrezione e che un suo amico che lavora ancora nel programma gli ha chiesto spiegazioni ma lui ha dovuto smentire.

Il latinista apre le porte ad Amici 23: “Se la conduttrice ha piacere di continuare a lavorare con me sono felice”

Se fino ad ora Raimondo Todaro aveva glissato sulla sua riconferma nel talent di Canale5 nelle ultime ore finalmente si è sbilanciato. A quanto pare la questione è più semplice di quel che appare: ancora la squadra dei professori non è stata formata. Sembra però che la lite tra lui e Maria De Filippi sia ormai un ricordo. Infatti, dopo aver smentito il suo ritorno a Ballando con le stelle, sulla riconferma o meno nella prossima edizione del talent di Canale5 l’insegnante dice:

“Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.

Raimondo Todaro e i rapporti con la conduttrice del talent: torna il sereno

Se quest’anno, a differenza di quello passato, circolano molte voci in merito ad una presunta non riconferma dell’insegnante di latino americano ad Amici 23 è perché in molti sostengono che Maria De Filippi non abbia digerito alcuni comportamenti del coreografo. Memorabile, a tal proposito, è la litigata furiosa che i due hanno avuto durante una registrazione del Serale. Ebbene per la conduttrice il latinista durante l’intervista al quotidiano sopracitato spende solo parole positive così come quelle spese per il talent di Canale5. Quando gli chiedono com’è stata quest’esperienza lui infatti risponde: