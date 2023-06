Reazione a catena, crollo spaventoso per i Tre Puntini: peggio si non poteva

Rimasti con soli 256€ i campioni di Reazione a catena: finale amaro, Marco Liorni dispiaciuto

E’ andata decisamente male per i Tre Puntini a Reazione a catena questa sera, lunedì 26 giugno 2023: pur battendo gli sfidanti all’intesa vincente e confermandosi, quindi, campioni in carica, Agnese, Andrea e Martina sono riusciti ad arrivare all’ultimo step del gioco finale con soli 256€, e partendo dai due indizi indicati nella grafica della foto disponibile in alto, ossia ‘VASO’ e ‘MONDO’, con ‘CO____A’ come base della parola, non hanno individuato la risposta che li avrebbe portati a trionfare almeno per la soddisfazione della vittoria, visto il montepremi quasi inesistente: la parola in questione era ‘COPPA’.

Ieri vittoria tiepida per i Tre Puntini, che si sono aggiudicati poco più di 1.500€

Nella puntata di Reazione a catena andata in onda ieri, domenica 25 giugno, i campioni in carica (Tre Puntini) hanno vinto 1.579€: Agnese, Andrea e Martina, partendo dalle due parole base, ossia ‘CODA’ e ‘ARTICOLO’, con ‘CA__O’ come indizio, hanno dato ‘CAPO’ come risposta, e il padrone di casa Marco Liorni è stato ben felice di comunicare loro che la risposta data era proprio quella vincente, motivo per il quale la trasmissione si è chiusa in festa, anche se non si è trattato di una vincita alta: “Senza capo né coda, e il capo è un articolo” ha spiegato il conduttore subito dopo l’annuncio della vittoria, tra gli abbracci dei tre concorrenti e gli applausi degli spettatori presenti nello studio Rai TV2 di Napoli. Per confermarsi campioni di Reazione a catena, i Tre Puntini ieri al gioco dell’intesa vincente hanno messo in k.o. i Malassortiti. Dopo la delusione di qualche giorno fa, quando un errore è costato loro molto caro, Martina, Andrea e Agnese ce l’hanno quindi finalmente fatta.

Reazione a catena 2023: successo d’ascolti già dalla prima settimana di messa in onda

Continua, intanto, il successo d’ascolti per Marco Liorni, che già con la prima settimana di trasmissione con il gioco che rinfresca la mente ha riscotto ottimi risultati: a seguire l’appuntamento di ieri sono stati, come apprendiamo da un pezzo sui dati auditel del 25 giugno pubblicato da Davide Maggio, nel segmento de L’intesa vincente 1milione 749mila telespettatori, con una media di share del 16.6%, e in tutto il resto del programma 2milioni 424mila spettatori, share del 19.5%. A seguire il competitor Caduta Libera sono stati invece, come scopriamo sempre dal sito citato prima, 1milione 182mila telespettatori, con l’11.7% di share, nella prima parte, e 1milione 565mila telespettatori, con una media del 12.9% di share, nella seconda.