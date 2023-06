Serena Bortone fatta fuori da Rai Uno, nuovi rumor: chi potrebbe sostituirla

Oggi è un altro giorno chiude: quale programma andrà al suo posto? Tutti gli ultimi rumor

Ormai pare essere sempre più probabile la chiusura del programma di Serena Bortone. Difatti al suo posto nella prossima stagione televisiva dovrebbe trovare spazio una nuova trasmissione con un’altra conduttrice. In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it sembra probabile che dovrebbe andare in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno un programma che farà dell’eleganza il suo marchio di fabbrica. Difatti dovrebbe essere un contenitore di intrattenimento in cui verrà evitata accuratamente la cronaca nera ad appannaggio de La vita in diretta di Alberto Matano:

“I temi di cronaca e di giornalismo puro rimarranno a La vita in diretta di Alberto Matano…”

Serena Bortone via dall’ammiraglia Rai: chi potrebbe prendere il suo posto? Spuntano nuovi nomi

In tanti ovviamente si staranno chiedendo chi potrebbe prendere il posto della conduttrice nella prossima stagione televisiva, visto che la chiusura del suo Oggi è un altro giorno pare essere sempre più certa. A tal proposito il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che per accaparrarsi quella fascia sarebbe in lizza anche Nunzia De Girolamo, che in questa stagione televisiva volta ormai al termine ha fatto un grande exploit con il suo show in seconda serata Ciao Maschio. Tra l’altro proprio quest’ultima condurrà la prossima edizione di Estate in diretta al posto di Roberta Capua:

“In settimana i direttori dell’intrattenimento prime time e day time ne parleranno con il direttore generale Rai Giampaolo Rossi…”

E sarà proprio lui a prendere la decisione definitiva. Si fa inoltre presente che in ballo pare ci siano anche Roberta Capua e Rossella Brescia.

Massimo Gramellini va via: al suo posto arriva la conduttrice di Oggi è un altro giorno?

Si segnala inoltre che l’addio di Gramellini pare essere ormai sempre più vicino, anche se a tal proposito il diretto interessato ha preferito al momento non dissipare i dubbi: “Non lo so, non ho ancora deciso…” Intanto è già spuntato il nome di chi potrebbe prendere il suo posto. Di chi si tratta? Sembra decisamente probabile che potrebbe essere Serena Bortone a sostituire il quasi sicuro partente Massimo Gramellini. La giornalista, la quale continua ad essere al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in tv, dovrebbe presentare un nuovo programma giornalistico nell’access prime time del sabato di Rai Tre. Tutti questi rumor si riveleranno fondati o meno? Per scoprirlo non resta che aspettare la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv. Ci saranno clamorose novità che lasceranno tutti a bocca aperta?