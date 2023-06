Soppresso Unomattina: perché Massimiliano Ossini non è potuto andare in onda

Unomattina non è andato in onda: al suo posto un’edizione speciale del telegiornale

Anche oggi vi sono diverse modifiche alla programmazione televisiva, per via della scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta nella mattinata di ieri. Le modifiche in questione riguardano la programmazione mattutina del primo canale della Rai, con la cancellazione di Unomattina e lo slittamento di Storie Italiane: Massimiliano Ossini, dunque, non è andato in onda, e al suo posto la rete ha trasmesso un’edizione speciale del TG1, che è seguita alla lunga edizione tradizionale del mattino. Mentre scriviamo è in onda, appunto, il telegiornale, ma dal sito di Rai1 apprendiamo che anche il programma condotto da Eleonora Daniele subisce modifiche e l’orario d’inizio slitta di circa 60 minuti: dovrebbe partire infatti attorno alle 11.00 e andare in onda però fino alle 12.30, quindi per mezz’ora in più rispetto al solito, cedendo successivamente la linea a Camper, il cui debutto ieri è saltato proprio per i cambiamenti improvvisi apportati al palinsesto.

Massimiliano Ossini torna a casa: oggi pausa, poi le ultime puntate di Unomattina

Proprio per via della cancellazione della puntata di oggi di Unomattina, Massimiliano Ossini ha deciso di fare un salto nelle Marche, per raggiungere la sua famiglia: non a caso proprio qualche ora fa ha condiviso sul suo profilo instagram un post del lungomare di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, da dove ha augurato il buongiorno ai suoi followers. Al momento non sappiamo se il suo programma (che molto probabilmente rifarà nella prossima stagione) tornerà domani o giovedì: ricordiamo, in ogni caso, che le prossime saranno le ultime puntate di questa edizione, dato che lunedì partirà con Tiberio Timperi e Serena Autieri l’edizione estiva, che farà compagnia al pubblico tutte le mattine fino alla prima settimana di settembre.

Non solo a Unomattina: il ricordo di Silvio Berlusconi in tutti i programmi tv

Ieri Unomattina è stato l’unico programma trasmesso prima che si sapesse la notizia della morte di Berlusconi, annunciata da Eleonora Daniele durante la diretta di Storie Italiane, prima che al trasmissione venisse interrotta e la linea passasse ad un’edizione straordinaria del telegiornale che ha accompagnato i telespettatori fino all’edizione tradizionale delle 13.30. E anche oggi tutti i programmi tv daranno ampio spazio alla morte del leader di Forza Italia, la cui camera ardente è stata allestita nello studio 20 di Cologno Monzese, il più grande degli studi Mediaset, che attualmente ospita L’isola dei famosi, ieri sera ovviamente non andata in onda.