Vittorio Brumotti: “Mi danno la colpa”, succede di tutto a Paperissima Sprint

Il conduttore di Paperissima Sprint svela: “Ogni volta che succede qualcosa danno la colpa a me”

Incredibile ma vero: va ancora in onda Paperissima Sprint, il programma dell’estate di Canale 5 che prende il posto di Striscia La Notizia, e che vede alla conduzione Vittorio Brumotti insieme alle sue co-conduttrici Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi, oltre all’immancabile Gabibbo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv il conduttore/inviato ha raccontato che è solito dare libero sfogo al suo essere giocherellone e infatti nel dietro le quinte fa moltissimi scherzi alle sue colleghe tanto che ora “ogni volta che succede qualcosa danno la colpa a me”.

Vittorio Brumotti scherza: “Faccio ridere il pubblico, ma prendo anche un sacco di botte”

Il conduttore di Paperissima Sprint, in onda tutti i giorni alle 20.35 al posto di Striscia La Notizia (sempre di Antonio Ricci), ha anche scherzato nel corso dell’intervista al settimanale citato poc’anzi dicendo che “faccio ridere il pubblico con Paperissima Sprint”, ma che durante l’anno a Striscia “prendo un sacco di botte” per via dei suoi servizi contro lo spaccio e coloro che vendono la droga nei parchi o ai bordi delle strade. Quindi c’è un grande cambiamento dai servizi di Striscia, dove si finisce per arrabbiarsi per le ingiustizie del mondo e si cerca nel piccolo di mettere ordine in questo caos incredibile.

Paperissima Sprint: Vittorio Brumotti racconta la gaffe più clamorosa mai fatta

E sempre Vittorio Brumotti ha voluto raccontare la più grande gaffe che ha mai fatto nella vita. In pratica si è trattato di uno scambio di persona: gli è capitato di inseguire uno spacciatore a lungo salvo poi scoprire che era un carabiniere sotto copertura, e poi un’altra papera che ha fatto è successa da piccolo, nel paese in cui viveva; c’era una ragazza che gli piaceva e un giorno le è passato davanti in bicicletta, ma quando l’ha salutata con la mano, l’altra gli è scivolata dal manubrio ed è caduto. Ovviamente lei ha osservato tutta la scena. Ha poi svelato cosa pensa delle sue colleghe che lo accompagneranno in quest’avventura, ma a parlare sono state anche le dirette interessate. Marcia sogna un giorno di condurre Striscia La Notizia e con Vittorio si trova benissimo, oltre a essere fidanzata da quattro anni. E invece la bionda Valentina? Sogna un giorno di condurre uno show con Michelle Hunziker oppure fare l’insegnante ad Amici di Maria De Filippi.