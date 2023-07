Federica Sciarelli, che affondo: “Ha attaccato chi ha gridato alla censura”

De Andreis sulla conduttrice di Chi l’ha visto: “Ha affondato chi ha lasciato la Rai”

Trafiletto dedicato a Federica Sciarelli pubblicato nella rubrica “La TV vista da internet” sulle pagine del numero del settimanale DiPiùTV uscito nelle edicole martedì: nel breve articolo in questione, firmato dall’autore della rubrica, ossia il giornalista Giancarlo De Andreis, vengono riprese e commentate le recenti dichiarazioni che Federica Sciarelli ha rilasciato a La Stampa su alcuni noti colleghi che hanno lasciato da poco la Rai per migrare verso altre emittenti, gridando alla censura del proprio lavoro. “L’affondo di Federica” è il titolo del trafiletto.

“Federica Sciarelli ha attaccato chi ha abbandonato la Rai”, parla Giancarlo De Andreis

Ecco quanto ha dichiarato di recente la conduttrice di Chi l’ha visto: “Se pensi che l’approfondimento che fai sia strategico e in pericolo, non te ne vai in via preventiva, ma rimani e ti batti, perciò non riesco a capire chi lascia”. Federica ha poi sottolineato che i giornalisti non devono farsi fare pressioni da nessuno ma, se ciò accade, devono semplicemente riattaccare il telefono.

Con queste parole la Sciarelli, che conduce Chi l’ha visto da diciannove anni, si è scagliata contro chi, nelle ultime settimane, ha abbandonato la Rai

ha commentato De Andreis, continuando: “La giornalista se l’è presa con tutti coloro che hanno gridato alla censura del proprio lavoro e i commentatori dei social ritengono, per la maggior parte, che chi ha lasciato la Tv di Stato lo abbia fatto più per motivi professionali ed economici che per pressioni di natura politica o dirigenziale”. Giancarlo De Andreis ha poi concluso il trafiletto parlando di libere e legittime scelte da parte di alcuni noti conduttori, in qualche caso anche molto vantaggiose.

Finita il 12 luglio l’edizione 2022/2023 di Chi l’ha visto, che torna a settembre

Dichiarazioni sui colleghi a parte, Federica Sciarelli da un paio di settimane si sta godendo finalmente il meritato riposo dopo l’edizione di Chi l’ha visto che si è conclusa con una puntata speciale il 12 luglio: si era detto inizialmente che dopo la puntata conclusiva del 5 luglio sarebbero andati in onda due speciali, uno il 12 e l’altro il 19, ma così non è stato e dopo l’appuntamento speciale trasmesso in diretta mercoledì 12, la trasmissione non è più tornata in onda.