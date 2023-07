Nunzia De Girolamo, scelta fatta dalla Rai: pronta a sostituire una collega

Bianca Berlinguer, scelto chi prenderà il suo posto: quasi certamente sarà la conduttrice di Estate in diretta

Dal lunedì al venerdì è al timone di Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini ma nella prossima stagione televisiva Nunzia De Girolamo sarà al timone di molti programmi in Rai. Innanzitutto tornerà alla conduzione di Ciao Maschio nella seconda serata del sabato di Rai1 e poi sarà al timone di un talk in prima serata. Ed adesso, LaPresse ha fornito delle interessanti anticipazioni sul talk dell’ex parlamentare: sarà lei al prendere il posto di Carta Bianca dopo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset. Insomma, sarà proprio il nuovo talk di Nunzia De Girolamo ad andare in onda il martedì sera nella stessa fascia oraria che fu del programma di approfondimento politico.

Nunzia De Girolamo prende il posto di Carta Bianca? Giornalista: “Nome sbagliato ma che accontenta tutti”

Il cosiddetto ‘nodo post Bianca Berlinguer’ da settimane anima il dibattito sui palinsesti tv. Non passa giorno in cui non escano delle indiscrezioni su chi sarà il suo sostituto o la sua sostituta puntualmente smentiti da altre indiscrezioni. Il nome della conduttrice di Estate in diretta, invece, sembra molto probabile. A questo punto, infatti, il palinsesto di Rai3 a partire da settembre vedrebbe Report di Sigfrido Ranucci traslocare dal lunedì alla domenica sera, serata molto più impegnativa. Al lunedì dovrebbe sbarcare il nuovo programma di Salvo Sottile di attualità e cronaca che quindi non debutterà a gennaio ma già ad inizio stagione e poi infine al martedì sera arriverà il nuovo talk di Nunzia De Girolamo, al momento previsto in palinsesto al lunedì sera. Il giornalista Giuseppe Candela, inoltre, ha anche aggiunto perché il suo nome sia tra i più papabili:

“È una scelta chiaramente sbagliata ma i vertici Rai vedono nel suo nome un modo per accontentare centrodestra (suo mondo, amica Meloni, stimata Salvini) e centrosinistra (marito Boccia vicino a Schlein e ben visto M5s).”

Estate in diretta, la conduttrice stroncata da un giornalista: “Non ha struttura per reggere”

Ed a proposito del giornalista Giuseppe Candela, di recente aveva già detto la sua su Nunzia De Girolamo stroncandola miseramente: “Non è ‘antipatica’, ci prova ma non ha la struttura per reggere un titolo come Estate in diretta. Non ha esperienza. Un conto è condurre un programmino registrato all’una di notte, un altro è spingersi tra cronaca e addirittura un prime time su Rai3. Troppa fretta.”