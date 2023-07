Pomeriggio 5 rivoluzionato, Myrta Merlino: “Basta gossip!”, tutte le novità

La nuova conduttrice della storica trasmissione anticipa: “Farò cronaca popolare”

A sostituire Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 nella prossima stagione televisiva sarà la giornalista Myrta Merlino. Sono previsti dei cambiamenti e quindi si tratta di una vera e propria rivoluzione nel programma della rete ammiraglia Mediaset. A svelare delle novità in anteprima ci ha pensato la nuova presentatrice ai microfoni de La Stampa. Ha anticipato che non ci sarà assolutamente trash: “Sarò il nuovo pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare”. Ha però precisato che non mancheranno notizie leggere nel format: “Ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”.

Frecciata all’ex presentatrice di Pomeriggio 5 dalla sua sostituta: parole pungenti

Dopo l’ufficializzazione da parte di Mediaset del suo arrivo nel format pomeridiano di Canale 5 come conduttrice, Myrta Merlino ha rotto il silenzio in un’intervista concessa a La Stampa. La giornalista che prenderà il posto di Barbara d’Urso ha fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi l’ha convinta a prendere il timone della storica trasmissione e a seguire sua la linea editoriale: “Ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”. Inoltre ha fatto sapere di essere pronta ad avvicinarsi con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato. Ha anche lanciato una stoccata pungente alla collega che spesso faceva riferimento al telespettatore medio: “Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”.

Indiscrezione clamorosa sull’ex regina di Canale 5: presunto passaggio in un’altra rete

La nuova presentatrice ufficiale della storica trasmissione quindi è stata molto chiara sul cambio di rotta decisamente radicale rispetto alla conduzione della collega. Oltre ad assicurare che la cronaca sarà trattata con serietà, sensibilità e senza spettacolarizzazione ha spiegato perchè la parola gossip non le appartiene: “Mi piace di più la parola scoop, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi di tabloid, certamente”. Intanto tornando a parlare del futuro lavorativo di Barbara d’Urso non si fermano le ipotesi sul web. Si sta facendo strada il presunto passaggio dell’ex regina di Canale 5 a La7: si tratta di un’indiscrezione svelata a Il Giornale nella rubrica “Indiscreto Tv”. Stando a quanto è emerso ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage della 66enne e i vertici della rete. Il giornalista Massimo Galanto ha concluso affermando: “Tutto è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato”.