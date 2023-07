Temptation Island, rivelazione di Filippo Bisciglia: “Mi sentivo perso”

Il conduttore di Temptation Island racconta com’è stato vivere senza la fidanzata Pamela

Quando si sta insieme da tanto tempo, come Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, è normale che senza l’uno, l’altro si senta spaesato, come senza il suo faro, ed è quello che è successo proprio a lui e che ha deciso di raccontare con parole tenere e ricche d’amore in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Facciamo tutto insieme e quando stavo per compare un mobile, da solo, mi sono bloccato e mi sono detto che senza di lei come potevo scegliere?”, e così le ha mandato un vocale, anche se lei era all’Isola, per sentirla più vicina. Ed è stata senza dubbio un’emozione immensa quando, rientrata in Italia, ha passato il suo compleanno in Sardegna dove stava registrando Temptation Island.

Filippo Bisciglia non lo nasconde: “C’è un grande lavoro dietro al programma”

Un anno di stop è servito a Temptation Island, che è tornato più forte che mai, con picchi di share altissimi e più di tre milioni di spettatori davanti il piccolo schermo fino all’una di notte. Merito del cast, anche se il pubblico sta storcendo il naso per alcune coppie che sembrano tutt’altro che sincere, ma anche di Filippo Bisciglia, che è solito guidare il racconto delle coppie. Come ha svelato lui stesso “c’è un grande lavoro dietro”, infatti “memorizzo tutto” e ha le foto di tutti i partecipanti sul telefonino ed è solito scorrerle per cercare di entrare in empatia con loro, un po’ come fa la sua maestra Maria De Filippi.

Il sogno nel cassetto di Filippo dopo Temptation Island: “Condurre un gioco televisivo”

I fan di Filippo Bisciglia non lo vorrebbero mai lontano da Temptation Island, ma allo stesso tempo vorrebbero che spiccasse il volo conducendo qualche nuovo programma. Lui un sogno nel cassetto, da molti anni, ce l’ha: “Condurre un gioco televisivo”, come un quiz. Ultimamente ha confessato che se potesse rubare due format questi sarebbero Reazione a catena e Avanti un altro, che segue con grande passione e divertimento, e ha avuto modo di raccontare che esistono delle fiere dove si vendono i diritti dei programmi tv stranieri. Sarebbe bello poterci andare, dice, e pescare un bel quiz tv da proporre a Mediaset. Nel frattempo, però, si gode il grande successo di pubblico di Temptation Island che da quando è tornato si riesce a gustare di più il caldo sapore dell’estate.