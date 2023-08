Al Bano e Loredana Lecciso, si teme la rottura: cosa sta succedendo davvero

Al Bano e la compagna vicini alla rottura? Finalmente emersa tutta la verità

Oggi Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E tra una domanda e l’altra il giornalista ha fatto presente alla mamma di Jasmine Carrisi che gira voce che con il compagno pare ci sia un po’ di maretta perché non starebbero al momento passando le vacanze insieme: “Subito è partito il tam tam della rottura…” La Lecciso ha quindi tenuto a dissipare ogni tipo di dubbio in tal senso, cogliendo la palla al balzo per smentire seccamente qualsiasi tipo di illazione in merito:

“Non è vero che stiamo facendo vacanze separate! E tra noi non c’è alcuna crisi…”

Quest’ultima ha quindi rivelato che il suo compagno si è semplicemente ritagliato qualche giorno di relax a casa di alcuni suoi amici in Sardegna: “Avevano invitato pure me, ma sono io che ho preferito rimanere a casa mia…” Insomma pare davvero non ci sia alcun problema per la coppia, come tanti hanno invece ipotizzato in questi giorni.

Loredana Lecciso svela: “Ecco perchè ho deciso di non raggiungere il mio compagno”

Ovviamente il giornalista del settimanale Nuovo ha subito chiesto alla donna perchè ha deciso di non raggiungere il suo compagno Al Bano in vacanza in Sardegna, visto che è stata pure invitata. E la mamma di Jasmine Carrisi ha dapprima dichiarato di non amare particolarmente spostarsi, e successivamente ha confessato di aver sentito la necessità di passare un po’ di tempo da sola:

“Sono una persona che non ama spostarsi, perchè adoro vivere la mia casa, dividendomi tra la lettura di un buon libro e le lunghe passeggiate in mezzo al bosco…”

Insieme al compagno c’è anche la loro figlia Jasmine. Motivo per cui il giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto se ha avuto piacere che il suo compagno e la figlia abbiano deciso di passare questi giorni insieme. E la Lecciso ha risposto affermativamente: “Si, sono felice che loro due abbiano sempre più spesso l’occasione di trascorrere del tempo insieme…”

Il cantante di Cellino San Marco e la rivelazione della compagna: “Ha molta energia”

Il giornalista di Nuovo ha quindi chiesto a Loredana Lecciso se in questi giorni non è mai stata accarezzata dall’idea di fare una sorpresa ad Al Bano e a sua figlia Jasmine Carrisi raggiungendoli in Sardegna. La Lecciso ha risposto che forse una cosa del genere è più nelle corde del compagno, sul quale ha svelato di avere una energia fuori dal comune:

“Spesso la gente fa notare i 30 anni di differenza che ci sono tra noi, ma per lui sono un dettaglio irrilevante…”

Sempre sull’ex marito di Romina Power ha aggiunto che non esistono tempi morti nella sua vita quotidiana: “Anche in vacanza è iperattivo…Io invece vado più a fasi alterne…”