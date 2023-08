Alessandro Tersigni a Estate in diretta: “Incredibile cosa accade al Paradiso”

Il paradiso delle signore 8^ stagione, Alessandro Tersigni: “Incredibile l’atmosfera del set”

Ospite della puntata di oggi di Estate in diretta, martedì 1 agosto, è stato Alessandro Tersigni. L’attore romano classe 1979 da otto anni veste i panni di Vittorio Conti nel Paradiso delle signore, direttore dell’omonimo grande magazzino. Ospite nel talk di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini l’attore non si è sbilanciato sulle anticipazioni della nuove puntate della soap limitandosi a dire che ‘sul set c’è un’ atmosfera incredibile’, che tutto il cast è molto affiatato e trascorrendo molte ore insieme sono diventati una sorta di seconda famiglia, ed infine ha ammesso ridendo che lui ormai ‘vive negli anni ’60’. A sbilanciarsi sulle trame della prossima stagione, invece, sono stati altri amati attori della soap raggiunti sul set dall’inviata di Estate in diretta.

Estate in diretta, Chiara Russo anticipa: “Ci sarà un anche un mistero al Paradiso”

L’inviata di Estate in diretta ha raggiunto sul set alcuni attori della soap di Rai1 made in Italy per carpire alcune anticipazioni. Chiara Baschetti, che dà il volto a Matilde Frigerio, si è limitata solo ad ammettere che il successo della soap è quasi certamente nella magia che gli anni ’60 emanano, anni ricchi di speranza e voglia di fare complice soprattutto il boom economico. Pietro Masotti (Marcello Barbieri) ha parlato genericamente di tante sorprese in arrivo. Ed in effetti tra i nuovi personaggi del Paradiso ci sarà anche il fratellastro Matteo pronto a portare scompiglio nelle trame. Chiara Russo, infine, la dolce e determinata Maria Puglisi ha fornito delle interessanti anticipazioni sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore:

“Ci sarà un mistero.”

Ed il mistero in questione quasi certamente riguarderà la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) ed il suo passato. Di cosa si tratta? Secondo spoiler non ufficiali potrebbe avere un figlio segreto ma quel che invece è certo è che coinvolgerà anche Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Il paradiso delle signore 8, anticipazioni puntate di settembre: spoiler sulle trame

La nuova stagione del Paradiso partirà lunedì 11 settembre. Si inizia con l’apertura del grande magazzino di Umberto e Tancredi, la Galleria Moda Milano. Ci sarà un’agguerrita concorrenza con Conti che reagirà realizzando una linea per uomini. Spazio avrà poi il già accennato segreto della Contessa Adelaide mentre dalla Sicilia si trasferiranno i genitori e la sorella di Maria Puglisi oltre ad altri nuovi personaggi. E poi ancora non mancheranno le storie d’amore come quella tra Irene e Alfredo e Salvo ed Elvira mentre Ludovica non ci sarà, ha spiazzato tutti, infatti, l’annuncio di Giulia Arena di non essere stata contattata.