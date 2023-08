Barbara d’Urso, reazione inattesa: è successo dopo il promo di Pomeriggio 5

Myrta Merlino lancia il promo di Pomeriggio Cinque: la reazione della collega

È stato lanciato ieri il promo della nuova edizione del programma pomeridiano di Canale5. A condividerlo sui social è stata anche la nuova conduttrice della trasmissione che ha commentato il video con queste parole:

“Una nuova casa per me, un nuovo programma per tutti. Ogni giorno raccontiamo la realtà com’è. Vi aspetto con Pomeriggio 5 a settembre”.

Nel filmato immagini di attualità e cronaca, con poco spazio per il gossip. A sorpresa la reazione di Barbara d’Urso è stata di totale indifferenza. La conduttrice partenopea non ha minimamente nominato (almeno fino a questo momento) la sua sostituta e non ha detto niente sul ritorno del suo programma storico a settembre su Canale5. Al contrario ha continuato a postare foto delle sue vacanze, come a voler voltare pagine dopo la delusione ricevuta lo scorso giugno.



Barbara d’Urso irrefrenabile: “Cuori felici, una serata indimenticabile”

Mentre Myrta Merlino ha pubblicato il promo della nuova edizione di Pomeriggio 5 su Instagram (come visibile cliccando qui), la conduttrice partenopea si è concessa una serata con gli amici, all’insegna del buon cibo, in Costiera Amalfitana. Dopo aver trascorso alcuni giorni nella sua casa di Capalbio ed essere approdata in Basilicata per ricevere un importante riconoscimento, la conduttrice si è fermata in costiera per godere del mare, del sole e della compagnia dei suoi affetti più cari. Su Instagram infatti ha postato una sua foto, felice al tramonto (visibile in basso), commentando così:

“Un’elegante serata al tramonto: buona compagnia, prelibatezze che sanno di casa, balli sfrenati e cuori felici. Magia al tramonto, serata indimenticabile”.

Insomma, niente sembrerebbe più turbare la conduttrice che è riuscita a superare la brutta delusione per l’addio a Mediaset e al suo programma storico.

Nota conduttrice ha un imprevisto in vacanza: “Perso il controllo, successo questa notte”

Con il buonumore già appena mattina, Barbara d’Urso, che ha lanciato una frecciata Myrta Merlino di recente, ama riprendere i suoi commensali su Instagram Stories e in queste ore ha voluto raccontare una storia. Un imprevisto accaduto a un suo amico. “Racconta cosa è successo questa notte, hai perso il controllo” ha svelato, seguita poi dall’amico che ha rivelato:

“Ho fatto volare il drone, ho gestito non benissimo il volo ed è arrivato praticamente a Sorrento. È tornato da solo perchè ho perso il comando ad un certo punto, ho perso il controllo”.

Niente di grave, un piccolo contrattempo che ha fatto però divertire tutti a colazione, compresa la conduttrice.