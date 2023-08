Eleonora Daniele e la confessione sul fratello: “Aveva crisi violente”

Le parole toccanti di Eleonora Daniele su suo fratello Luigi e gli anni passati insieme

Eleonora Daniele, il volto noto del programma Storie Italiane su Rai1, ha scelto di condividere apertamente la sua storia in un’intervista al Corriere della Sera. Molti potrebbero non essere a conoscenza del suo passato, che non è stato privo di difficoltà. Nonostante i primi passi nel mondo televisivo, tra cui la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello su Canale5, nella fiction Carabinieri e La Squadra, oggi Eleonora è una conduttrice di grande successo. Nel suo dialogo con il Corriere della Sera, ha parlato dell’autismo di suo fratello Luigi, che è purtroppo venuto a mancare nel 2015 all’età di 44 anni. La conduttrice, quindi, ha condiviso che ha affrontato momenti molto difficili legati a questa situazione:

“Aveva crisi molto violente, ho assistito a situazioni davvero faticose”.

La sua fede e la sua spiritualità l’hanno aiutata ad affrontare queste difficoltà. Essendo una donna di grande fede e credenze religiose, la Daniele ha trovato conforto e forza in Dio durante questi periodi difficili. Per fortuna, durante quegli anni, non è mai stata sola. Poteva contare sul supporto di sua madre e suo padre che sono sempre stati molto uniti.

Una famiglia molto unita che avrà sempre un posto importante nel cuore di Eleonora

È evidente come la conduttrice, originaria della regione Veneto, abbia fatto il difficile passo di lasciare le campagne in cui è cresciuta per spostarsi in città al fine di assicurare a suo fratello le adeguate cure necessarie per garantirgli una vita migliore. Eleonora Daniele ha confermato che lei e suo fratello sono sempre stati molto vicini, nonostante i genitori siano stati fortemente provati da questa situazione familiare. Purtroppo, qualche anno prima dalla morte di suo fratello Luigi, precisamente nel 2010 all’età di 71 anni, si è spento anche suo padre Antonio. Quello lo ricordiamo come un periodo molto difficile per la conduttrice di Rai1. Al giorno d’oggi, Eleonora può considerarsi una donna felice e fortunata, dato che nella sua vita è presente sua figlia Carlotta, avuta dal suo marito Giulio Tassoni.

Il programma Storie Italiane riparte a breve con l’attenta conduzione di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele sta approfittando degli ultimi scampoli di questa estate per rilassarsi, poiché a partire da lunedì 11 settembre tornerà a condurre il programma Storie Italiane alle 9:50. Come sempre, il suo programma affronterà tematiche sociali e argomenti legati al servizio pubblico. Negli ultimi anni, la sua trasmissione ha ottenuto importanti risultati in termini di ascolti, e milioni di telespettatori dimostrano il loro affetto seguendola sia sui social media che nella visione quotidiana.