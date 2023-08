Gianni Morandi sconvolto da una truffa: “Hanno usato il mio nome”. VIDEO

Cantante costretto a intervenire: “Voglio mettervi in guardia da una truffa”

È in tour in giro per l’Italia, Gianni Morandi. Eppure il noto cantante è dovuto intervenire sui social per lanciare un allarme e mettere fine a una vera e propria truffa che, suo malgrado l’ha toccato.

“Carissimi amici e carissime amiche, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi”.

Queste le parole dell’artista che ha voluto sottolineare la sua estraneità ai fatti. Ha infatti proseguito il suo sfogo su Instagram raccontando:

“Qualcuno sta chiedendo soldi, sia sulle piattaforme web e rete, sia direttamente. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori”.

“Non farei mai una cosa del genere, non ci cascate”, l’allarme lanciato da Gianni Morandi

Un video (visibile cliccando qui) in cui l’artista non ha perso il sorriso e, con la calma e la gentilezza che lo contraddistingue, ha voluto mettere in guardia tutti. Ha infatti precisato:

“Io non farei mai una cosa del genere. Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti”.

Ha poi chiuso il suo lungo sfogo sui social sottolineando:

“State attenti perchè può capitare che qualcuno invece, a mio nome, vi venga a chiedere soldi. Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio”.

Insomma, ha lanciato un vero e proprio allarme il cantante di Monghidoro, assolutamente estraneo a questa brutta faccenda. In queste settimane infatti è partito il tour dell’artista, che ha preso anche una decisione dopo l’ultimo Sanremo. La tournée Go Gianni Go l’ha visto protagonista anche in Sardegna ad Alghero dove ha intrattenuto il pubblico con uno show durato ben due ore, tra vecchi brani e nuove uscite.

Sanremo 2024, Gianni Morandi ci sarà? Le ultime indiscrezioni sul festival

Non si ferma Gianni Morandi che, dopo una stagione televisiva segnata da impegni, ha infatti affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio, ha deciso di dedicare alla musica la sua estate. Il tour Go Gianni Go è infatti un vero e proprio successo. In molti però vorrebbero rivederlo protagonista in tv in particolare su Rai1 il prossimo inverno, proprio accanto ad Amadeus. Il conduttore del festival potrebbe sceglierlo di nuovo come compagno nelle cinque nuove serate dell’edizione 2024? Per il momento nessuna certezza, bisognerà attendere i prossimi mesi per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti della kermesse musicale. Certo è che Morandi si era particolarmente distinto lo scorso anno, dimostrando di avere il sangue freddo e la capacità di risolvere gli imprevisti (vedi il caso Blanco). Farà una bella sorpresa al suo pubblico affezionato tornando su quel palco tanto ambito?