Lorella Cuccarini, carica più che mai: “Si comincia una nuova stagione”

La professoressa di Amici saluta la Sardegna per rimboccarsi le maniche più che mai

Professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi, grande conduttrice amatissima dagli italiani, Lorella Cuccarini saluta la Sardegna precisamente Capo Comino nel Comune di Siniscola in provincia di Nuoro per tornare a rimboccarsi le maniche in vista della nuova edizione del talent show su Canale5. La più amata dagli italiani, nelle ultime ore, ha pubblicato delle foto su Instagram mostrando quanto sia bella la nostra Italia così come sottolineato proprio da Lorella:

“Da quassù la vista è stupenda! La nostra vacanza, tutta italiana, è ai titoli di coda…Ma quanto è bello il nostro Paese? Ora, carichi a mille, si comincia una nuova stagione”.

Nonostante gli anni passino, lei resta sempre una ragazzina così come testimoniato dalle foto pubblicate dalla stessa. Un’eterna ragazzina che continua a far sognare e ad entrare nel cuore dei tanti telespettatori che la seguono con grande affetto anche sui social network. Lorella, fra poche settimane, si ritroverà a condividere la scrivania di Amici con Rudy Zerbi e non più con Arisa, ma di questo ne parleremo più avanti.

La grande passione per il mare e per la natura della conduttrice Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini non ha mai nascosto la sua grandissima passione per il mare, la natura e la nostra penisola. La più amata dagli italiana, così soprannominata da anni per uno spot pubblicitario, ha voluto condividere dei magnifici scatti della Sardegna con i suoi tantissimi followers. Moltissimi like, commenti e tanta approvazione da parte di chi la segue con grandissimo affetto. Lorella dimostra, con tali scatti, di aver vissuto una vacanza da sogno, fatta di relax, bellezze naturalistiche e sicuramente ottime pietanze. Nonostante tutto, però, la Cuccarini si mantiene sempre in gran forma e, come ricorderanno i fan di Amici di Maria De Filippi, nelle puntate del Serale, ha mostrato tutte le sue doti con dei balletti sensuali e per nulla semplici col collega Emanuel Lo.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi presenta grosse novità

Lorella Cuccarini, quest’anno, non avrà più il supporto dell’amica Arisa, in quanto sarà in Rai, nell’affrontare spesso le decisioni di Rudy Zerbi. Infatti, al posto della cantante lucana, rientra Anna Pettinelli con la quale, la Cuccarini nelle scorse edizioni non si era sempre trovata con la stessa linea di pensiero. Lorella, in molti ricorderanno, è entrata per la prima volta ad Amici alcuni anni fa nelle vesti di docente di ballo, date le sue fantastiche doti tecniche e onniscienza artistica. In quel caso, i siparietti con Alessandra Celentano erano apprezzatissimi dai milioni di telespettatori. Nelle scorse settimane, la Cucca nazionale, è stata al centro dei pensieri di un’intervista rilasciata da Marco Columbro al settimanale Mio.