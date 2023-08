Raimondo Todaro e Francesca Tocca, retroscena allarmante: pronti all’addio?

Nuove segnalazioni sulla coppia di ballerini: la loro storia è giunta al capolinea?

Sono ormai diverse settimane che i fan della coppia di latinisti sono in allarme per via di alcune voci che li vedrebbero in crisi. Al momento da parte loro vige l’assoluto silenzio, probabilmente per tutelare la figlia o nella speranza di risolvere i loro problemi, ma le segnalazioni sul loro conto sono sempre di più. E mentre i fan continuano a chiedersi se Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati o stanno ancora insieme a Deianira Marzano sono arrivate nuove segnalazioni sulla coppia. In particolare i due ballerini sono stati in vacanza in Sardegna e alcuni fan che si trovavano nello stesso albergo scrivono di non averli mai visti insieme sorridenti e aggiungono:

“Lui sempre con la bimba mentre lei sempre con un’altra ragazza”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno ancora insieme o si sono lasciati? “Si vedeva che discutevano”

Andando avanti con la segnalazione i fan presenti nello stesso villaggio della coppia, in Sardegna, segnalano quanto segue:

“Una sera in un locale del villaggio si vedeva che discutevano. In spiaggia lui giocava a carte e lei con lo sguardo perso seduta sulle scale guardava il mare”.

La segnalazione si conclude spiegando che in quindici giorni di vacanza i due non sono mai stati visti camminare insieme, o ridere, e che sembra proprio che tra di loro non ci sia più il sereno. Questa non è però l’unica segnalazione. Solo pochi giorni fa infatti alcuni fan hanno raccontato di una litigata furibonda svelando retroscena poco piacevoli. Riusciranno i due a ritrovarsi e a superare l’ennesima crisi?

Raimondo Todaro sempre più lontano dalla moglie e i fan lanciano la bomba: ha un’altra?

Nelle ultime ore l’insegnante di latino americano di Amici, su cui si mormora che non verrà riconfermato nel cast di professori, è volato in Sicilia, e precisamente a Catania, nei luoghi in cui è nato, per stare un po’ con la sua famiglia d’origine. Sui social nessun riferimento ai presunti problemi con Francesca Tocca che, a sua volta, è piombata nel silenzio. In attesa di scoprire cosa sta succedendo altri fan hanno mandato delle segnalazioni a Deianira Marzano e a colpire, in particolare, è una di queste che lascia intendere il fatto che Raimondo possa avere un’altra. Pur oscurando il nome della lei ipotetica viene scritto quanto segue: “Poi usciranno allo scoperto Todaro *** che sono innamorati pazzi”.