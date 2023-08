Roberta Morise e Tinto, come sono i rapporti? “Ecco cos’è successo tra noi”

La gioia di Roberta Morise di condurre un programma estivo di successo

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo è giusto menzionare Roberta Morise. I fan, che la ricordano anche per la sua partecipazione nel 2022 a L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, ora apprezzata sempre di più con il programma In viaggio con Camper. La trasmissione di Rai Uno va in onda dal lunedì al venerdì per tutta l’estate, e sta regalando grandissimi successi alla conduttrice calabrese che, al settimanale Mio, ha manifestato tutta la sua gioia ed il suo entusiasmo:

“Sono davvero molto soddisfatta degli ascolti del programma, che in diverse occasioni ha superato il 20 percento di share. Cifre importanti che ci ripagano del tantissimo impegno che ci continuiamo mettere io, Tinto e tutta la squadra”.

Proprio in merito alla conduzione con Tinto, la conduttrice ha poi fatto menzione dei loro rapporti:

“Eccezionali. Sin dallo scorso anno è nata una bellissima intesa e sintonia. Tinto è una persona genuina, proprio come me”.

Insomma, Roberta sembra aver trovato il mondo giusto per dare il meglio di sé nelle vesti da conduttrice. Ricordiamo che la trasmissione che va in onda su Rai Uno è nata da un’idea del direttore Angelo Mellone.

Dagli alberghi alla vita in camper: alla scoperta della nostra meravigliosa penisola

Roberta Morise e Tinto alla conduzione di In viaggio con Camper, stanno ottenendo grande successo di pubblico sia per la loro genuinità ma anche perché riescono a far scoprire nuovi posti, a volte sconosciuti, anche a coloro che non hanno possibilità di viaggiare in estate. Sempre al settimanale Mio, la conduttrice ha parlato anche di quanto sia legata alla sua regione, la Calabria:

“Non appena mi è possibile, quando gli impegni professionali me lo consentono, mollo tutto e volo dalla mia famiglia d’origine che vive a Cirò Marina, in provincia di Crotone”.

Nonostante in tempi non sospetti Roberta sia rimasta scottata da una relazione d’amore naufragata, ora sembrerebbe aver chiuso quella parantesi cavalcando l’onda di entusiasmo dei successi televisivi. Proprio in merito a questa sua grande passione per la televisione, ha parlato anche dei suoi impegni futuri che riguardano la cucina calabrese.

La cucina calabrese tra i prossimi impegni televisivi di Roberta Morise

Tra i tanti argomenti trattati col settimanale Mio, Roberta Morise ha anche parlato di quella che sarà la sua nuova esperienza in autunno su FoodNetwork con Calabria a tavola:

“Il desiderio di cimentarmi con un programma potesse far emergere le tante eccellenze gastronomiche della mia terra: uno scrigno di tesori preziosi in cui la cucina della tradizione si mescola con le nuove frontiere del food, ricette casalinghe e di famiglia assieme a piatti elaborati da grandi chef “.

Insomma, una volta chiuso il camper e conclusa l’estate, Roberta sarà pronta per far deliziare le bontà calabresi.