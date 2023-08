Toto Cutugno è morto: età, malattia e causa del decesso del cantante

Si è spento Toto Cutugno: causa della morte del grande cantante italiano

Con la sua L’Italiano aveva conquistato non solo il cuore di generazioni di italiani ma anche varcato i confini del nostro Paese per questo ha destato dolore e commozione la notizia della morte di Toto Cutugno. Stando a quanto riporta l’Ansa, i primi a dare il triste annuncio, il cantautore è morto oggi, martedì 22 agosto, intorno alle 16.00 nella clinica del San Raffaele di Milano in cui era ricoverato da tempo. Sulle cause del decesso il suo manager Danilo Mancuso, ha spiegato che è morto dopo una lunga malattia e il cantante si era aggravato negli ultimi mesi. L’artista aveva compiuto 80 anni a luglio.

Toto Cutugno è morto: chi era il cantante ‘eterno secondo’ a Sanremo e giudice di Ora o Mai Più

Si è spento in queste ore Toto Cutugno cantante celebre e noto non solo in Italia ma anche all’estero soprattutto in Russia. Nato il 7 luglio del 1943 il cantautore nato in Toscana da genitori originario di Messina, la sua carriera è iniziata negli anni ’60 con il gruppo un gruppo, Toto & i Rockers. Nel 1976 ha intrapreso la carriera da solista firmando grandi successi come Solo Noi, Serenata, Figli, tutte classificatesi seconde al Festival di Sanremo. La consacrazione arriva con L’Italiano mentre con Insieme: 1992 vince l’ESC del 1990. Nel 2007 è costretto a fermarsi per un tumore alla prostata, ritorna in tv nel 2019 come giudice di Ora o mai più, mentre negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si sono aggravate fino alla morte giunta oggi.

È morto il cantautore de L’italiano: i messaggi di dolore e cordoglio

La morte di Toto Cutugno, all’anagrafe Salvatore, ad 80 anni appena compiuti è stata accolta con dolore e sgomento e sui social non mancano messaggi di dolore da parte di volti noti e gente comune. Tra i primi ad annunciarne la morte sono stati Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ad Estate in diretta