Affari Tuoi, sconvolta una concorrente: “Disabile a causa di un incidente”

Amadeus dispiaciuto per il dramma familiare della concorrente delle Marche

E’ toccato ad Arianna, concorrente delle Marche, giocare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, giovedì 28 settembre 2023, come sempre alle 20.40 su Rai1, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. E’ stata affiancata dal fidanzato Arianna nel corso della partita, ma la fortuna non è stata troppo dalla sua parte, come spieghiamo più avanti. Al di là dell’esito del gioco, però, a metà partita la concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime confessando ad Amadeus un episodio che l’ha segnata profondamente: “Credo molto nelle scelte” ha detto e, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto “Ci sono passata con un fatto molto grave capitato in famiglia…”.

“Mio padre ha avuto un incidente, ora è disabile”, in lacrime la concorrente di Affari Tuoi

“A volte accadono delle cose che segnano ma, allo stesso tempo, aiutano” ha detto Arianna, raccontando commossa ad Amadeus e a tutto il pubblico di Affari Tuoi:

Mio padre tredici anni fa ha avuto un incidente sul lavoro a causa del quale è rimasto disabile…

“Quando è accaduto, io ero ad una settimana dalla maturità, presto sarei dovuta partire e andare all’università” ha detto inoltre e, non riuscendo più a parlare, ha chiesto scusa ai telespettatori scoppiando a piangere. Era il 14 giugno quando suo papà ha avuto l’incidente che lo ha reso disabile e, ironia della sorte, senza volerlo, Arianna a fine partita si è trovata con due pacchi: quello a lei affidato e l’altro, della regione Lazio, che era proprio il 14. “Non so neanch’io perchè ho lasciato il pacco 14 fino alla fine, forse perchè è un numero che odio” ha detto. Sono seguiti minuti di grande agitazione: la concorrente si è trovata infatti con la possibilità di rinunciare al suo pacco, il 7, e prendere proprio il 14, ma alla fine ha rinunciato, scegliendo di aprire il numero 7, che la sorte le ha affidato. Ipotesi, 100€ o 30.000€.

Affari Tuoi, amara delusione per la concorrente: i 30.000€ erano nel pacco numero 14

E la puntata è finita male: dopo alcuni secondi di suspance, Arianna ha infatti aperto il suo pacco ed ha avuto l’amara sorpresa di scoprire che dentro c’erano 100€. L’altra somma, ossia i 30.000€, era nel pacco con il numero da lei tanto odiato. “Il dottore ha cercato di aiutarvi” ha commentato, dispiaciuto, Amadeus, spiegando alla concorrente e al suo fidanzato che il dottore, offrendogli il cambio, ha voluto dare loro, appunto, la possibilità di aprire il pacco che li avrebbe fatti vincere.