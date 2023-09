Clerici: “Ero stanca”, perché fa È sempre mezzogiorno e non La prova del cuoco?

Antonella Clerici perché ha voluto un nuovo programma?

Per anni la conduttrice di Rai1 ha intrattenuto il pubblico con La prova del cuoco, amatissimo programma di cucina, per poi prendersi una pausa. La conduttrice è poi tornata nel 2020 con una novità, È sempre mezzogiorno, che non solo ha trovato conferma nell’apprezzamento del pubblico ma addirittura è risultato ancora più di successo. Intervistata da Tvblog ad Antonella viene chiesto se abbia pensato anche solo per un attimo di salvare il vecchio format oppure se la sua convinzione fosse stata sempre quella di cambiare formula. Questa la sua risposta:

“In realtà ero un po’ stanca della gara tra i cuochi. La prova del cuoco rimarrà sempre il mio programma, lo adoro. È stato la mia vita, il mio grande successo, è cominciato tutto da lì. Non rinnegherò mai un format che mi ha dato tutto anzi spesso e volentieri lo cito”.

“È sempre mezzogiorno è un’altra cosa” la conduttrice spiega com’è nato il nuovo progetto

Forse non tutti lo sanno ma l’attuale programma di cucina doveva partire in tutt’altro modo. Infatti attraverso una rivelazione clamorosa Antonella Clerici ha spiegato che inizialmente avrebbe voluto condurre dal bosco vero di casa sua. Era il periodo del Covid e con i terribili lockdown la conduttrice si era resa conto di quanto fosse fortunata a poter stare all’aria aperta e quanto la gente avesse bisogno di immagini immerse nella natura. Tuttavia non fu possibile. Durante il paragone con La prova del cuoco Antonella dice:

“È sempre mezzogiorno è un’altra cosa, un altro mondo. Volevo fare qualcosa che durasse quindici minuti, nel bosco, immersa nella natura. Quando mi sono trovata a lavorare su un progetto diverso l’ho allargato e senza saperlo mi sono trovata con una trasmissione nuova. L’avvicendamento è stato casuale”.

La conduttrice ammette: “Dopo La prova del cuoco pensavo non sarei più tornata al mezzogiorno”

Sembra che dopo la pausa o, meglio, l’addio all’ex programma di cucina di Rai1 Antonella Clerici non avesse dei piani precisi in cui immaginava di tornare un giorno a condurre nuovamente un programma di cucina sempre nella stessa fascia. Lei stessa infatti dice:

“Nel 2018, finita La prova del cuoco, pensavo che non sarei più tornata al mezzogiorno”.

Per lei ci sono stati grandi cambiamenti anche nella vita privata, trasferendosi in Piemonte per amore. Tornare a vivere in provincia l’aveva resa felice ma lo è diventata ancora di più quando è arrivato l’attuale amatissimo programma.