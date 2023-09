Maria Corleone, prima puntata: riassunto, streaming e dove vedere la replica

Nuova serie tv di Canale5: dove rivedere la 1^ puntata o seguire lo streaming

È andata in onda ieri sera la prima puntata di Maria Corleone. La serie tv con protagonista Rosa Diletta Rossi ha sollevato il velo su alcuni dei segreti della famiglia mafiosa di Palermo e i colpi di scena faranno compagnia al pubblico a casa ogni mercoledì per quattro settimane. Sono quattro infatti le puntate della fiction che vedrà la protagonista divisa tra amore e famiglia ma, a quanto pare, la vendetta e l’onore prenderanno il sopravvento su tutto. Prima di scoprire cosa è accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri, 13 settembre, ecco come recuperarla. Oltre alla possibilità di streaming, sul sito Mediaset Infinity è possibile recuperare la puntata completa, che può essere vista in differita. Per quanto riguarda le repliche della fiction al momento non sono previste nella programmazione Mediaset, ma potrebbero essere inserite prossimamente in palinsesto.



Riassunto prima puntata Maria Corleone: una scelta difficile per la protagonista

Nella puntata andata in onda ieri sera è stata presentata la protagonista (Rosa Diletta Rossi), una stilista originaria di Palermo che, per inseguire il suo sogno, si è trasferita a Milano. Innamorata di Luca Spada (Alessandro Fella), un ambizioso magistrato della Procura, la giovane donna ha scoperto con grande emozione di aspettare un bambino dal compagno. Nella prima puntata della fiction, in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori, Luciano Corleone e Rosa, è tornata nella città natale per i festeggiamenti e per annunciare la dolce attesa. Qui ha riabbracciato i suoi affetti, come Rocco Barresi (Giuseppe Tantillo) il suo migliore amico, e i tre fratelli, Giovanni, Sandra e il ribelle di famiglia Stefano (Vittorio Magazzù).

Cos’è accaduto nella 1^ puntata della serie tv: riassunto completo dell’episodio

Intenzionata a far crescere il figlio lontano dalla Sicilia, Maria Corleone ha ricordato un drammatico fatto del suo passato quando, per salvare la sorella Sandra da uno stupro, ha sparato a sangue freddo a un uomo. Un fatto che l’ha spinta da adulta ad andare via. Nella prima puntata della fiction però si trova immischiata in un attentato ai danni del padre che finisce per far perdere la vita al fratello gemello. I primi sospetti ricadono sui Barresi, famiglia rivale dei Corleone, contraria al progetto dell’interporto e ai traffici oltreoceano intrapresi da Giovanni. Intanto, durante il funerale del delfino dei Corleone scorre il sangue anche tra i Barresi, mentre Rocco convince Maria di non aver avuto alcun ruolo nell’attentato ai danni della sua famiglia. Diventa però il bersaglio di Don Luciano. Il dolore per la grave perdita, porta il personaggio interpretato da Rosa Diletta Rossi a prendere una drastica decisione: vendicare il fratello e prendere il suo posto in famiglia. Dice così addio a Maria Florio (nome con cui si faceva chiamare a Milano) per diventare il nuovo braccio operativo dei Corleone. Trova e uccide l’assassino del fratello ma capisce che i Corleone devono guardarsi le spalle da un altro nemico.