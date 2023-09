Massimiliano Ossini, rivelato un segreto inaspettato: “Lo sapeva Mike Bongiorno”

A Unomattina il conduttore ha portato il suo lato ambientalista: l’utile consiglio di Mike Bongiorno

Il successo di Massimiliano Ossini non conosce limiti. L’uomo conduce Unomattina su Rai Uno dal 2022, ottenendo ascolti record nella fascia giornaliera, e da dicembre tornerà con Linea bianca. Ma il conduttore ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi di aver passato dei momenti difficili, come il licenziamento nel 2010, ma è riuscito a rialzarsi anche grazie al grande Mike Bongiorno che, suo ospite a Sei più bravo di un ragazzino di quinta? nel settembre 2009, si accorse del suo lato ambientalista e gli consigliò di portarlo avanti nei suoi programmi. Ed è ciò che lui ha fatto a Linea bianca e soprattutto a Unomattina.

Massimiliano Ossini ha sempre trattato l’argomento legato all’ambiente: “Ne parlavo anche prima di Unomattina”

Massimiliano Ossini, nel corso di una lunga intervista a Oggi dove ha raccontato anche il suo momento difficile, ha spiegato che il suo amore per l’ambiente e la natura risale all’età di sette anni, quando andò in Abruzzo a Valle del Sole in qualità di scout. Successivamente, ci ha portato la figlia e in lui è cresciuta sempre più la passione per la montagna, e ha fatto sì che l’ambiente diventasse un lavoro. E poi ha raccontato com’è riuscito a portare l’ambiente a Unomattina: “Hanno detto: proviamo, iniziamo piano piano, vediamo come va. C’è stata una grandissima risposta del pubblico. E’ un argomento che trattavo già ai tempi di Disney Channel, quando ho iniziato negli anni 2000, occupandomi dei temi legati all’ambiente, al territorio e alla sostenibilità”. E poi Ossini ha raccontato che ha un’azienda agricola dove fa fisicamente la raccolta delle olive insieme a suo figlio.

Il conduttore racconta cosa fa nella vita quotidiana per rispettare l’ambiente: “Non voglio essere considerato bravo”

Massimiliano Ossini ha raccontato che educa i suoi figli al massimo rispetto dell’ambiente, facendo controllare loro gli ingredienti al supermercato, e tiene così tanto all’ambiente che usa lampadine di ultima generazione, chiude sempre l’acqua quando si lava i denti o sotto la doccia e utilizza la macchina elettrica.

L’uomo, seppur abbia ammesso di non abbracciare fisicamente un albero, crede molto nelle passeggiate nel bosco perché ha benefici sia per le difese immunitarie sia per rilassarsi. Infine, ha detto di non voler essere chiamato sempre bravo e gentile, dato che è rispettoso con gli ospiti e con l’ambiente, perché chi rispetta l’ambiente non è bravo ma fa una cosa normale, mentre chi non lo rispetta è maleducato.