Myrta Merlino: “Mi hanno derubata tre volte”, rivelazione choc a Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque, ex velina ospite fa una confessione choc: “Mi hanno svaligiato casa”

Oggi Myrta Merlino, dopo aver parlato ampiamente dei casi di cronaca nera più rilevanti di questi giorni, ha dedicato ampio spazio al problema legato ai furti. A parlare di questo argomento è stata invitata in studio l’ex velina Ludovica Frasca, la quale poco più di un mese fa è stata a sua volta vittima di un furto. Cosa ha raccontato? Quest’ultima ha rivelato che lo scorso luglio ha ritrovato la casa svaligiata dopo essere semplicemente andata a prendere un caffè con un’amica:

“Torno in casa e ad un certo punto vedo le cose fuori posto…Mi sono accorta che erano entrati in casa…E’ stato davvero traumatico…”

Una rivelazione che ha lasciato senza parole la stessa conduttrice di Canale 5.

Myrta Merlino lo ha ammesso oggi in diretta: “Mi hanno rubato tre orologi”

La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo aver ascoltato in religioso silenzio la drammatica confessione dell’ex velina Ludovica Frasca, ha colto la palla al balzo per svelare di sapere bene cosa voglia dire essere derubata. Difatti la giornalista di Mediaset, che anche ieri ha ottenuto ottimi ascolti con il suo rotocalco riuscendo a battere la concorrenza rappresentata da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini con l’Estate in diretta, ha svelato che purtroppo tempo fa a Napoli le hanno rubato ben tre orologi: “A me di orologi a Napoli ne hanno rubati ben 3…Vi dico solo questo…” Successivamente ha quindi chiesto al pubblico in studio se qualcuno ha purtroppo vissuto la stessa brutta disavventura.

Introdotto il pubblico parlante per la prima volta nella trasmissione: l’ultima novità

Si segnala che oggi Myrta Merlino parlando dell’argomento legato ai furti, ha introdotto anche una novità assoluta a Pomeriggio Cinque. Di cosa si tratta? In pratica è intervenuta una signora del pubblico per parlare della sua spiacevole esperienza in diretta:

“Ero sull’autobus…Ad un certo punto mi sono accorta che stavano cercando di prendermi i soldi dalla tasca…”

Una novità interessante quella del pubblico parlante che sicuramente vivacizza il dibattito in studio. Sarà una novità che verrà portata avanti anche nelle prossime puntate? Ci saranno opinionisti fissi tra il pubblico? In attesa di scoprirlo si fa inoltre presente che l’opinione del popolo del web continua ad essere diviso sul nuovo corso del programma: c’è infatti chi ha promosso a pieni voti e c’è chi invece non ha nascosto di sentire la mancanza di Barbara d’Urso. Gli ascolti però al momento hanno dato ragione alla presentatrice.