Affari Tuoi: una puntata così tesa non si vedeva da anni, Amadeus incredulo

Affari Tuoi, la concorrente della Basilicata rivela: “Quando è morto mio padre…”

E’ stata veramente una puntata incredibile quella del programma dell’access primetime di Rai1 andata in onda oggi, martedì 10 ottobre 2023, dove a giocare è stata Chiara, concorrente della regione Basilicata che, clamorosamente, quando è rimasta con cinque pacchi, si è ritrovata, come si vede nella foto in alto, con un pacco azzurro e quattro rossi, tra i quali la cifra massima, ossia 300.000€. Il dottore le ha offerto 42.000€ e, non senza stupore da parte del pubblico, Chiara ha accettato spiegando: “Ho fatto tanto per essere qui, per me che lavoro da quando avevo solo 12 anni, 42.000€ sono tanti”. Colpito, Amadeus ha commentato “Hai iniziato a lavorare quando eri una bambina quindi” e la concorrente gli ha risposto “Si, lavoro da quando è morto mio padre…”.

Amadeus alla concorrente: “Non devi spiegare niente, avresti potuto accettare anche 5.000€”

“Non ti devi giustificare, anche se avessi accettato 5.000€, se fossi stata felice sarebbe andata bene così” ha detto il conduttore di Affari Tuoi alla concorrente della Basilicata, ma nessuno poteva immaginare che, dopo aver accettato i 42.000€, Chiara avrebbe beccato il pacco da 10€. Come se non bastasse, ha aperto poi il pacco da 20.000€, avendo quindi l’amara scoperta di appurare che, se non avesse accettato l’offerta, avrebbe vinto di sicuro almeno 50.000€. Ma è ancora piovuto sul bagnato! Poco dopo è toccato ai 50.000€ andare via, tra lo choc di Amadeus e degli altri concorrenti: dunque sono rimasti 100.000€ e 300.000€. Sono seguiti secondi di grande suspance e, aprendo il pacco a lei affidato, ossia il numero 4, Chiara si è finalmente tranquillizzata vedendo che dentro c’erano 100.000€, ma un po’ di dispiacere è comunque rimasto, avendo accettato un’offerta più bassa della metà di tale somma.

Affari Tuoi, ieri sera è successo qualcosa di simile: la concorrente aveva nel pacco 300.000€

E’ andata comunque via con 42.000€ la concorrente di Affari Tuoi stasera, dopo una puntata che ha tenuto veramente con il fiato sospeso i telespettatori, proprio com’è accaduto ieri sera, quando a giocare è stata la concorrente siciliana che, dopo aver accettato 70.000€, ha avuto l’agghiacciante sorpresa di scoprire di aver rinunciato a… 300.000€! “E’ capitato altre volte, questo gioco è così, lo abbiamo già visto” ha commentato oggi il conduttore alla fine della trasmissione, riferendosi al significato del numero del pacco che aveva la concorrente, appunto legato alla morte prematura del papà, proprio com’è accaduto anche alcune sere fa quando a giocare è stata la concorrente del Lazio.