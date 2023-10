I bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni 3^ puntata: Lojacono rischia grosso

Le anticipazioni della prossima puntata della fiction: cosa succede nell’episodio del 6 novembre

È arrivato il giro di boa per la serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, I bastardi di Pizzofalcone 4 che si avvicina a grandi passi verso il finale di stagione. Lunedì prossimo, 6 novembre, andrà in onda la terza e penultima puntata intitolata “Angeli” che, a partire dalle 21.25 su Rai1, terrà il pubblico con il fiato sospeso. Giuseppe Lojacono riuscirà a scovare Rocco Squillace e i suoi complici, liberandosi una volta per tutte del suo passato? Ma soprattutto, sarà in grado di mostrarsi a Laura Piras e Marinella senza metterle in pericolo? Tanti i colpi di scena nel prossimo episodio della serie targata Clemart e Rai Fiction, che riguarderanno la vita privata dei poliziotti della squadra e non solo.



A rischio la copertura di Lojacono (Alessandro Gassmann) nella penultima puntata della fiction

Continuerà a far palpitare l’ispettore protagonista della quarta stagione de I bastardi di Pizzofalcone. A quanto pare, infatti, l’essere sfuggito dalle grinfie di Rocco Squillace e aver riabbracciato la sua squadra non lo terrà lontano dai pericoli. Il suo nemico infatti continuerà a spiarlo da lontano, grazie a una serie di talpe interne. Ma non è tutto! Nascosto negli archivi del Commissariato non sarà infatti al sicuro. Una visita improvvisa rischierà di far saltare la sua copertura, esponendolo ai suoi aguzzini. La verità verrà fuori? Tutti sapranno che l’ispettore è ancora vivo? Per scoprirlo non resta che seguire la terza puntata del 6 novembre dalla serie tv di Rai1.

Un nuovo caso di omicidio nella prossima puntata (6 novembre) sconvolge la squadra de I bastardi di Pizzofalcone

Mentre in Procura le indagini su Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann) proseguiranno (non senza rischi per l’ispettore), le accuse di corruzione, divulgate nel corso della seconda puntata della fiction, continueranno a infangare la memoria del poliziotto e a ferire le persone a lui vicine. Intanto la squadra indagherà su un altro terribile omicidio: quello di Nando Iaccarino, titolare di un’officina di auto di lusso. La morte dell’uomo, un’istituzione nel quartiere, solleverà il velo sul suo passato e sul mondo del lusso. Intanto, l’equilibrio tra Alex e Rosaria sarà sempre più traballante, mentre il rapporto tra Palma e Ottavia dovrà scontrarsi con gli impegni familiari della Calabrese. A far palpitare saranno anche Pisanelli e Aragona, protagonisti di due importanti svolte nella trama. L’appuntamento perciò con la penultima puntata della fiction di Rai1 è per lunedì prossimo 6 novembre, a partire dalle 21.25.