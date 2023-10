Bella Ma’, senza parole Pierluigi Diaco: la sua ospite l’ha detto davvero

Suor Paola si è lasciata andare alla sua passione per la Lazio

Nel consueto appuntamento odierno del programma di Rai2 Bella Ma’, Pierluigi Diaco ha dato il benvenuto in studio a Suor Paola, indubbiamente una delle figure più celebrate e affezionate dal pubblico italiano. Suor Paola ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione circa trent’anni fa, quando condivideva il palcoscenico con l’affermato Fabio Fazio nel programma Quelli che il Calcio. È notoriamente famosa per il suo profondo attaccamento alla squadra di calcio della Lazio. In questa straordinaria occasione, il team dei boomer ha sorpreso la suora con un video che metteva in evidenza la forza e la grandiosità della squadra biancoceleste, che lei abbraccia con fervore. Per evitare che la generazione Z commettesse una falla, la suora ha messo subito le mani avanti:

“Poi se questi parlano come i romanisti peggio per loro.”

Il tono scherzoso di Suor Paola e il suo straordinario modo di affrontare l’intervista hanno reso tutto profondamente bello agli occhi dei telespettatori.

Il duetto che non ti aspetti: Diaco suona e Suor Paola canta

Durante l’intervista emozionante di Suor Paola condotta con maestria da Pierluigi Diaco, quest’ultimo ha improvvisato una delicata melodia con la chitarra per permettere all’ospite speciale di donare la sua voce all’incantevole canzone Tu sei la mia vita. In quell’attimo magico, tutti i presenti in studio si sono uniti a lei, in un coro commovente, per intonare questo inno che di solito risuona solennemente nei luoghi di culto. A quel punto anche Brigida del team dei boomer ha preso la parola ponendo una domanda all’ospite:

“Come mai i sacerdoti di oggi non sono così amorevoli come quelli di alcuni anni fa?”

La risposta ricca di fiducia e di amore di Suor Paola non è tardata ad arrivare e, come al solito, ha inondato tutti col suo carisma e con la sua speranza di un futuro migliore per tutti.

La contrarietà di suo padre per la scelta monastica

Nel corso di questa straordinaria intervista, Suor Paola ha condiviso anche la sua toccante esperienza personale, narrando l’episodio in cui sua madre, inizialmente restia, alla fine ha dovuto accettare la sua scelta di consacrarsi alla vita religiosa. Ha dimostrato una straordinaria determinazione nel seguire il suo profondo amore per il Signore, superando con coraggio le sfide e le opposizioni che hanno incrociato il suo cammino. Sicuramente, il suo modo d’essere, sarà di grande aiuto alle nuove generazioni che spesso vedono il mondo monastico come un qualcosa di diametralmente opposto al loro modus operandi. Nella puntata odierna Diaco è stato preso di sorpresa dal pubblico in studio che si è lasciato completamente travolgere dalla sua ospite straordinaria.