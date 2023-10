Uomini e Donne, confessione del tronista Brando: “Faccio fatica”, cosa è emerso

Il tronista di Uomini e Donne ammette di far fatica a dire ‘ti voglio bene’ a sua mamma

Sembra incredibile a dirsi, ma a Uomini e Donne esistono ancora i tronisti, anche se a nessuno interessa, senza contare che sui social continuano a essere pazzi per le vicende dei cavalieri e delle dame del Trono Over. Sul trono, comunque, oltre a Cristian e Manuela, c’è anche il biondo Brando Ephrikian, che in una mini-intervista al settimanale Nuovo Tv ha ammesso quanto segue: “Faccio fatica a dire a madre che le vogliono bene, anche se è la persona più importante della mia vita”. Non è stato facile neanche stare davanti le telecamere, ma per fortuna le ha dato una grande mano Maria De Filippi, che si comporta come una grande madre per tutti i ragazzi che vengono lì a cercare l’amore.

Brando Ephrikian, come deve essere la sua donna ideale? “Sani principi e intraprendente in amore”

Prima di sedersi sul trono di Uomini e Donne chi si appresta a figurare come tronista fa un breve video di presentazione dove svela un po’ di sé, le passioni, i dubbi, le paure, ma anche le cose più semplici come il canone di ragazza che più incontra i suoi gusti. Ebbene Brando ha risposto anche a questa domanda all’intervista al magazine sopracitato: “Amo le donne di sani principi e che siano essere intraprendenti in amore”. Riuscirà a trovarla nello studio di Uomini e Donne oppure si ritroverà a dover abbandonare il trono da solo com’è tornato?

Brando di Uomini e Donne ha messo da parte il lavoro per concentrarsi sull’amore

Se si è tronisti di Uomini e Donne lavorare non è semplice, bisogna fare i salti mortali per poter partecipare alle registrazioni, e sarà anche per questo che Brando ha deciso di mettere un attimo da parte la sfera professionale per concentrarsi maggiormente sulla ricerca dell’amore. Intanto però non smette di studiare per diventare un maestro di sci. Ma dato che vorrebbe insegnare in Trentino deve imparare il tedesco, che non è di certo una lingua facile da imparare; però a lui piacciono le sfide e di certo non si arrenderà così facilmente. Intanto si definisce un cacciatore, in amore, e di certo non preda: è lui a fare la prima mossa e quando è innamorato di una donna è normale che provi una sana gelosia. Ma la libertà in un rapporto resta fondamentale, e nel frattempo una sua scelta ha spiazzato il pubblico in trasmissione.