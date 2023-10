Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri venuto allo scoperto: non è più un segreto

Adesso non è più un mistero: l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è fidanzato!

Il mese scorso è iniziata questa nuova edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E sono stati tanti ad aver notato fin da subito l’assenza di Riccardo Guarnieri dal parterre maschile alla strenua ricerca dell’amore della sua vita. Dopo pochi giorni sono quindi circolati i primi rumor su una sua eventuale frequentazione con una ragazza. Motivo per cui avrebbe deciso di non ripartecipare al dating show quotidiano di Canale 5. E dopo tanti rumor ecco che l’ex fidanzato di Ida Platano ha deciso finalmente di venire allo scoperto. Difatti si segnala che quest’ultimo ha pubblicato a sorpresa nelle sue storie del social fotografico un’immagine in cui stringe la mano ad una ragazza mentre è impegnato a guidare. Un gesto che ovviamente ha lasciato poco spazio ad altre possibili interpretazioni: si è fidanzato!

Chi è la fidanzata di Riccardo Guarnieri? Ecco tutte le indiscrezioni

Ovviamente in tanti si sono chiesti chi sarà mai la fidanzata dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. In base alle indiscrezioni raccolte dall’esperto di gossip e delle vicende legate al dating show prodotto e condotto da Maria De Fiippi, Lorenzo Pugnaloni, la fidanzata dell’ex cavaliere dovrebbe essere una certa Gabriella sua concittadina (vive a Taranto, in Puglia). I due, tra l’altro, sarebbero stati avvistati più di una volta insieme nei mesi scorsi. Ed in quelle circostanze tutti hanno rivelato di averli visti parecchio complici ed affiatati. Riccardo, il quale poco tempo fa ha fatto discutere per alcuni suoi like su instagram, avrà trovato finalmente l’amore della sua vita dopo tanti anni passati a UeD?

Anticipazioni Uomini e Donne: il cavaliere potrebbe presto tornare come ospite con la sua fidanzata?

Adesso che Riccardo Guarnieri è finalmente venuto allo scoperto con quella foto in cui tiene la mano alla sua fidanzata in tanti sui social non hanno nascosto che vorrebbero presto vederlo in una delle prossime puntate di Uomini e Donne proprio per parlare di questa storia d’amore. D’altronde già altri protagonisti sono andati più volte in trasmissione ospiti per aggiornare il pubblico a casa sulle loro storie vissute a telecamere spente. Sarà presto ospite? Chissà, intanto si fa inoltre presente che se adesso è chiaro il motivo per cui Guarnieri non è più presente nel dating, ancora non è venuta a galla la verità sull’assenza di Armando Incarnato. Che si sia fidanzato anche quest’ultimo, ma fino a questo momento ha preferito tenere nascosta la cosa?