Beautiful, retroscena inedito di Sean Kanan (Deacon) sull’attrice di Hope

L’attore di Deacon rivela: “Io e Annika Noelle abbiamo una passione in comune”

Beautiful è la soap opera più famosa al mondo: è seguita in più di 100 Paesi. In Italia ogni giorno quasi tre milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale5 per scoprire cosa succederà ai loro beniamini. Tra questi c’è Deacon Sharpe interpretato da Sean Kanan. Dopo essere uscito dal carcere, Deacon è tornato in pianta stabile a Los Angeles per recuperare il rapporto con la figlia Hope avuta da Brooke. In un primo momento Deacon ha cercato anche di riconquistare Brooke ma ora è preso da Sheila Carter e, come annunciano le anticipazioni americane, i due faranno scintille. Kanan, intervistato dal settimanale TeleSette, ha confessato che gli piace molto la piega che sta prendendo il suo personaggio, adesso mostra di più il suo lato paterno e gli assomiglia sempre di più. L’attore ha rivelato che lei e Annika Noelle che in Beautiful interpreta Hope hanno una passione in comune:

“Tutti sanno che io ho un grande interesse per le arti marziali, una passione che condivido con la mia collega Annika Noelle”.

Un retroscena inedito e inaspettato che riguarda l’attrice di Hope. E’ sempre così elegante e raffinata che si fa fatica a vederla mentre pratica arti marziali.

Beautiful, Sean Kanan confessa di avere un grande sogno: c’entra l’Italia

L’attore di Deacon non ha mai nascosto la sua passione per l’Italia. E’ stato tantissime volte nel nostro Paese, sia da solo che con la moglie. Ha tanti amici italiani e ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2006. Inoltre si è sposato a Monte di Procida, in Campania ed è andato in viaggio di nozze in Sicilia. Ha mai desiderato vivere in Italia? Ecco la sua risposta sulle pagine del settimanale TeleSette:

“Michele ed io coltiviamo da tempo il sogno comune di poter trascorrere in futuro una parte dell’anno in Italia”.

Sean Kanan e il rapporto con la moglie: “E’ presente, paziente, speciale”

Sean Kanan è sposato con Michele Vega, il loro amore procede a gonfie vele da diversi anni. Ma qual è il segreto? Risponde l’attore di Deacon: “L’amore. Il rapporto con mia moglie è fonte di felicità, forza e con lei mi diverto molto. E’ presente, paziente, sempre speciale e poi mi ha sempre incoraggiato”. L’appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:45 circa su Canale 5: le anticipazioni americane annunciano che Ridge apprenderà una verità sconvolgente!