Beautiful, trame americane: Liam spiazza Hope, triste notizia per Steffy

Anticipazioni straniere Beautiful: Steffy e Thomas scoprono la verità sulla malattia di Eric

Beautiful è in assoluto una delle soap più seguite al mondo. 100 Paesi attendono l’evolversi delle vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Nelle puntate americane della soap, in questo periodo, sta tenendo banco la malattia di Eric. Al patriarca della famiglia Forrester rimangono solo pochi mesi di vita. L’uomo crede che solo Donna, Katie e R.J siano a conoscenza delle sue condizioni ma, in realtà, ormai lo sanno anche Brooke e Ridge. Quest’ultimo ha fatto credere al padre di aver perso la sfida di moda per fargli riprendere il comando della Forrester Creations fino alla sua morte. Ridge convocherà Steffy e Thomas nel suo ufficio per dargli la triste notizia: nonno Eric sta morendo! I ragazzi rimarranno sconvolti nell’apprendere che non c’è più nulla da fare. Intanto Eric si ostinerà a voler lavorare nonostante le raccomandazioni di Donna. Hope arriverà a Villa Forrester per parlare a Eric di alcuni progetti. Anche lei scoprirà della sua triste sorte. Intanto l’uomo incontrerà Steffy e Thomas alla Forrester. I due faranno finta di non sapere che sta per morire. Eric abbraccerà i nipoti sotto gli occhi pieni di lacrime di Ridge.

Beautiful, puntate americane: la confessione di Liam a Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano ancora che Liam passerà da Hope allo chalet e rimarrà sorpreso dalla cenetta romantica organizzata dalla ragazza per Thomas. Lo Spencer, ancora una volta, dirà all’ex moglie che non approva la sua relazione con Thomas. La giovane ribatterà che finalmente può contare su un vero uomo che ha occhi solo per lei. Prova sollievo all’idea di non dover più dividere il suo uomo con un’altra donna. Liam spiazzerà Hope dicendole che continuerà ad amarla per sempre. Hope lo invita a rassegnarsi: ormai le loro strade si sono divise per sempre.

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Brooke affronta Thomas

Dopo la scoperta del doloroso segreto di Li, Finn e Steffy inviteranno alla casa sulla scogliera R.J e Luna. Intanto Brooke, preoccupata per sua figlia Hope, affronterà Thomas. La donna inviterà il ragazzo a non farsi troppe illusioni con Hope: sta vivendo un periodo di ribellione ma presto le cose potrebbero cambiare a suo sfavore. Thomas poi tornerà a casa e troverà anche Liam che, mestamente, andrà via lasciando i due piccioncini da soli. L’appuntamento con le appassionanti puntate italiane di Beautiful è dal lunedì al venerdì alle 13:45 circa su Canale5.