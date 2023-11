Tale e Quale Show, Carlo Conti: “Colpiti io e Panariello, serata difficile”

L’abbraccio virtuale di Carlo a tutte le vittime dell’alluvione

Questa sera, su Rai1, Carlo Conti ha aperto la nuova puntata di Tale e Quale Show, dedicando particolare attenzione agli eventi recenti che si sono verificati in Toscana, in particolare nell’ultime ore. Il conduttore ha espresso la sua solidarietà verso coloro che stanno affrontando le conseguenze dell’alluvione, che ha colpito soprattutto la provincia di Prato e altri comuni fiorentini come Campi Bisenzio, mettendo l’intera regione in gravi difficoltà:

“Io e Giorgio Panariello siamo particolarmente colpiti.”

L’allerta rimane elevata, poiché sono previsti ulteriori temporali durante la notte, che non promettono tranquillità. In questa speciale ed ultima puntata della stagione 2023-2024 di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha voluto dedicare un pensiero e dimostrare la sua solidarietà a tutte le persone della sua regione.

“La storia si ripete”, il dispiacere del conduttore

Nel novembre del 1966, un’incredibile alluvione devastò la città, causando enormi danni. Attualmente, in seguito all’alluvione delle ultime ore, in Toscana ci sono 8 vittime e diverse persone ancora disperse, rendendo la situazione estremamente difficile. Carlo Conti, all’apertura della puntata di Tale e Quale Show quindi, ha voluto sottolineare tutta la sua volontà di voler trasferire un sorriso, ove possibile, a tutte le vittime in queste ore:

“Sarà difficile portare un sorriso a tutti voi per i fatti che sono accaduti ieri nelle province di Pistoia, Prato, Firenze, insomma tutta la Toscana. Siamo vicini a tutti. Cercheremo di portare un po’ di leggerezza. La storia si ripete.”

La scorsa settimana, il conduttore, aprì la puntata in ritardo parlando degli scontri in Israele. A dare man forte alle parole di Conti, anche Panariello ha voluto dire delle parole molto toccanti.

Le parole di Giorgio Panariello sul triste evento

Nonostante le difficoltà, lo spettacolo deve continuare, e Carlo Conti, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e tutti i cantanti e protagonisti, si impegneranno al massimo per offrire ore di intrattenimento gioioso, cercando di alleviare un po’ della tensione che si è accumulata nelle ultime settimane, a causa di varie circostanze. Prima di partire con le esibizioni, anche Panariello ha aggiunto delle opinioni a quanto accaduto nelle ultime ore in Toscana:

“Da cittadino pratese, non possiamo che essere vicini. Però conosciamo la forza e la tempra dei pratesi. Riusciranno a uscire da questa situazione molto prima di quanto possiamo pensare.”

Questa, per Tale e Quale, è l’ultima puntata della stagione perché, i cinque migliori di questa edizione, si scontreranno con i cinque più bravi della scorsa stagione per il tanto atteso torneo. In questa ultima puntata, come nella precedente, non ci sarà Scialpi che ha dovuto lasciare la trasmissione anzitempo per motivi di salute.