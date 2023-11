Carlo Conti, retroscena su Tale e Quale: “Accaduto dopo la corsa in ospedale”

Spunta un retroscena su Tale e Quale Show: cosa è successo a Scialpi in ospedale

Si è conclusa da poco l’ultima edizione di Tale e Quale Show, eppure Carlo Conti è già al lavoro per gli impegni di gennaio. All’inizio del 2024 partirà infatti Tali e Quali, spin off del celebre talent del venerdì sera di Rai1. Questa volta il presentatore fiorentino sarà al timone del sabato sera della prima rete e con lui ci saranno come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In attesa di tornare protagonista su Rai1, Carlo Conti si è lasciato andare, raccontando sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni un retroscena su quello che è avvenuto a Scialpi in ospedale, dopo l’infortunio alla caviglia:

“Prima di ritirarsi doveva fare Nick dei Cugini di Campagna. Finita la puntata è caduto proprio andando in sala trucco per struccarsi e si è rotto la caviglia a causa della zeppa altissima che portava”.

Ha poi proseguito il racconto dichiarando:

“E così vestito è andato in ospedale dove era talmente simile all’originale che non è stato riconosciuto subito!”.

Il conduttore svela tu Tale e Quale Show: “Ecco quale concorrente mi ha stupito”

Ha raccontato che il suo obiettivo con il talent di Rai1 è sempre stato quello di differenziarsi dal format spagnolo, Carlo Conti che ha dichiarato:

“Ho voluto farne una versione più verosimile rispetto all’originale spagnolo, sapendo la bravura dei dipartimenti di trucco e parrucco della Rai”.

Ha poi ammesso di essere rimasto stupito dalla performance di Ginevra Lamborghini:

“È stata una vera e propria sorpresa”.

Ha voluto elogiare però anche Maria Teresa Ruta e Pamela Prati, raccontando: “Si sono messe in gioco e molto divertite”. Intanto con la testa è già agli impegni del prossimo anno.

Il noto conduttore anticipa su Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: “Dovranno interpretare lo stesso personaggio”

Terminato anche il torneo del talent di Rai1, con la vittoria di Ilaria Mongiovì, Carlo Conti è pronto per studiare la nuova edizione di Tali e Quali. Torneranno i due ripetenti che avranno un ruolo inedito nello show. A svelarlo è stato proprio il conduttore toscano che ha dichiarato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

“A gennaio in Tali e Quali il sabato sera dovranno fare entrambi lo stesso personaggio e vincerà chi lo farà meno peggio”.

Intanto sulla versione classica dello show ha ammesso: “Costruire il cast è una scienza esatta: bisogna dosare personaggi più conosciuti, magari meno bravi, con altri meno noti ma dalle doti più spiccate”.