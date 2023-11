Pomeriggio 5, Myrta Merlino sorprende Gerry Scotti: “Il mio compagno è come te”

Myrta Merlino ha fatto una rivelazione personale in diretta

La conduttrice di Pomeriggio Cinque anche oggi ha dato ampio spazio ai casi di cronaca nera, tra cui purtroppo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin per mano del suo ex Filippo Turetta. La seconda parte del programma l’ha invece voluta dedicare interamente ad uno dei conduttori Mediaset più amati dal pubblico a casa: Gerry Scotti. Difatti quest’ultimo in collegamento in diretta ha parlato del suo nuovo libro, il cui titolo è ‘Che cosa vi siete persi’. Prima però di dargli la parola la presentatrice ha colto la palla al balzo per fare una rivelazione personale:

“Sai a chi l’ho fatto leggere? A Marco, il mio fidanzato…E’ come te…”

Gerry Scotti rimasto sorpreso dopo la confessione della conduttrice

Myrta Merlino ha quindi spiegato che il suo compagno Marco Tardelli è come il suo ospite perchè ogni giorno dice sempre di sentire fortemente la mancanza delle cose del passato:

“Il mio fidanzato continua sempre a dirmi che gli piacciono le cose di una volta…Mi dice che sente la mancanza della cabina telefonica…”

L’ospite oggi a Pomeriggio 5, il quale è stato preso di mira da Antonella Clerici, non ha quindi nascosto tutto il suo stupore, chiedendo alla giornalista se è vero che il suo compagno ha letto il libro: “Davvero l’ha letto?”. E la Merlino, con il sorriso sulla bocca, ha risposto affermativamente: “Ti giuro…” Scotti ha quindi voluto svelare un retroscena alla Merlino: “Allora deve sapere che tra le cose che custodisco c’è anche il manifesto del tuo compagno…” Quest’ultima non è quindi riuscita a trattenere le risate: “Stupendo…”

Pomeriggio Cinque: è arrivata in studio Francesca Manzini, che ha svelato un retroscena sull’ospite

Successivamente Myrta Merlino, la quale è stata criticata ieri sui social, ha chiamato in studio Francesca Manzini, che ormai da anni, e per un periodo determinato, conduce al fianco di Gerry Scotti Striscia La Notizia. In questa circostanza la comica e attrice ha quindi voluto svelare un retroscena legato proprio a Scotti:

“Conducevi Avanti un altro in quell’epoca…Un autore approvò la mia ospitata, ed era la prima volta che mettevo piede a Mediaset…Quindi posso dire tranquillamente che lui mi ha tenuto a battesimo…”

L’intervista è poi continuata fino alla fine della seconda parte della lunga diretta del programma quotidiano. In questa occasione Scotti ha anche promesso che nei prossimi giorni andrà direttamente in studio per farsi intervistare dalla presentatrice pronta ovviamente a sorprenderlo. Dopo questo momento c’è poi stato il consueto spazio dedicato al Grande Fratello.