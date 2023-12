Affari Tuoi, in lacrime il concorrente del Molise: “Lui mi voleva bene”

Salvatore di San Giovanni in Galdo commosso: “Una persona che mi voleva bene non c’è più”

E’ stato Salvatore, simpaticissimo concorrente del Molise proveniente da San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso, il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 11 dicembre 2023. Affiancato dalla compagna Marisa, Salvatore è stato baciato dalla fortuna per tutta la partita, tant’è che è arrivato alla fase finale del gioco con un solo pacco azzurro e ben quattro pacchi rossi, e dei cinque pacchi in questione proprio quello azzurro, di 20€, è andato via. Rimasto, quindi, con i quattro pacchi rossi, il concorrente si è trovato con una cifra minima di 15.000€ e una massima di 50.000€. Dovendo aprire ancora un pacco, Salvatore ha scelto il numero 16, rivelando: “Il 16 è la data di nascita di una persona che non c’è più e che mi voleva molto bene. Spero lui mi aiuti da lassù…”. Dicendo ciò, non è riuscito a trattenere le lacrime: in studio è scoppiato un applauso e la regia ha inquadrato anche la compagna commossa.

“Era una persona importante per me”, la confessione del concorrente molisano in lacrime

“La persona di cui parlo era molto importante per me… spero di farcela” ha detto successivamente Salvatore del Molise, incoraggiato da altri applausi degli spettatori presenti in studio, senza però scendere nei particolari e parlare, appunto, della persona in questione. Conteneva 20.000€ il pacco numero 16. Successivamente Salvatore a la compagna hanno aperto il pacco con i 15.000€, dunque sono arrivati allo step conclusivo del gioco con due possibilità: 30.000€ o 50.000€, cifre ben superiori all’ultima offerta del dottore che, quando c’era ancora un pacco azzurro, ha proposto loro di lasciare il gioco per 14.000€.

Nessuna offerta alla fine, ma la possibilità di cambiare il pacco, proposta che Salvatore ha rifiutato: tenendo quello a lui affidato dalla sorte, ossiail numero 5, pochi secondi prima che il programma finisse ha avuto la sorpresa di scoprire che dentro c’era il più alto dei due montepremi rimasti, ossia 50.000€. E’ letteralmente esploso in applausi il pubblico di Affari Tuoi al momento della vittoria, con Amadeus che ha stretto Salvatore in un lungo abbraccio.

Affari Tuoi: il concorrente del Molise e il suo lavoro in un’azienda agricola

E’ andato via con un bel malloppo, quindi, il concorrente del Molise, che Amadeus ha salutato con affetto essendo stato uno dei più simpatici di questa edizione, per via del modo in cui, con orgoglio, in tutte le puntate si è presentato dicendo “Sono Salvatore di San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso”.

Durante la partita, il concorrente ha avuto modo di chiacchierare a lungo con il conduttore parlando del suo lavoro e del suo privato: a questo proposito ha spiegato quant’è difficile lavorare nel settore dell’agricoltura, perchè basta una calamità naturale per mandare all’aria il raccolto annuale, mentre per quanto riguarda l’amore ha scherzato ammettendo di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua Marisa da ben due anni, ma ancora le nozze sono lontane. E chissà che non arrivino dopo la vittoria di oggi!

Anche il concorrente della Calabria qualche sera fa, come ha fatto Salvatore oggi, non è riuscito a trattenere le lacrime.