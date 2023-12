Ciao Darwin 9: Luca Laurenti corre tra il pubblico e sconvolge Bonolis

Luca Laurenti scatenato nel ballo: ha corso tra il pubblico per la prima volta

Non si ha memoria di un’entrata in scena così scatenata per il maestro Luca Laurenti come quella di questa sera su Canale 5 nella trasmissione antropologica Ciao Darwin 9. Ma cos’è successo? Luca Laurenti, vestito come uno dei Village People (il poliziotto), con natiche scolpite in bella vista, accompagnato da altri compagni di ballo, si è gettato al centro dello studio ballando sulle note di YMCA, salvo poi scatenarsi e andare tra il pubblico per ballare con tutti quanti. Un momento di sano divertimento e spensieratezza prima di cadere negli stereotipi delle due squadre che si sono sfidate questa volta.

Paolo Bonolis sconvolto dal suo collega, che ha snobbato Madre Natura

Una delle gag iniziali di Ciao Darwin prevede che Luca Laurenti entri in scena, dopo Madre Natura, sempre vestito in maniera diversa così da convincerla a uscire insieme a lui. Questa sera, però, c’è stato un colpo di scena: vestito come il poliziotto dei Village People, Laurenti prima ha ballato in maniera scatenata con il pubblico in visibilio e poi ha snobbato Madre Natura dicendo al suo collega Bonolis che non saprebbe proprio cosa farsene, dando poi delle ‘ragazze’ ai suoi colleghi ballerini. Paolo Bonolis, rimasto da solo con Madre Natura, ha avuto da ridire sul termine in maniera del tutto scherzosa.

Ciao Darwin 9, stasera l’ultima sfida del 2023: Divano contro Sport

Stasera Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno modo di presentare l’ultima puntata di Ciao Darwin per quanto riguarda l’anno 2023. Ciao Darwin torna a gennaio, infatti, per la gioia del pubblico che temeva di non rivederlo più fino a primavera inoltrata. Ma qual è la sfida di questa sera? Da una parte la compagine del Divano (capitanata da Sergio Friscia) e dall’altra il popolo dello Sport (capitanato da Andrea Maestrelli). La Madre Natura chi è, invece? Il pubblico l’ha già vista nelle puntate precedenti: si tratta di Sara Shaw, la bionda modella australiana che ha sfilato anche per Yves Saint Laurent e tanti altri brand prestigiosi facenti parte del mondo della moda. Alta 178cm, occhi azzurri, sui social non è molto attiva. Intanto stasera le due compagini si dovranno sfidare non solo nel Genodrome, ma anche con la Macchina del Tempo, il Confronto, la Prova di Coraggio, la Sfilata e poi il momento finale dei Boccioni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.