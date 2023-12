Eleonora Daniele, il suo Natale indimenticabile: “Sono rimasta senza parole”

La conduttrice di Storie Italiane ricorda il suo Natale più bello: “Risale a quando ero piccola”

Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito nelle edicole la settimana scorsa Eleonora Daniele, che ha parlato molto della figlia Carlotta ma anche della sua infanzia. E a proposito dell’infanzia, per rispondere alla domanda “Qual è il Natale che ricordi più volentieri?”, Eleonora ha raccontato

Ero piccola, avevo la passione della musica perciò a Babbo Natale ho chiesto in regalo una pianola e una chitarra: quando li ho ricevuti sono rimasta senza parole!

“Così quell’anno la notte di Natale ho messo in scena un piccolo concerto per i miei genitori e i miei fratelli cantando per ore, tra gli applausi di tutta la famiglia” ha rivelato inoltre subito dopo.

Eleonora Daniele in libreria con “Il pigiama a pois”, il suo primo libro di favole

Non solo televisione ma anche scrittura per la conduttrice di Storie Italiane: da poco è uscito infatti il suo primo libro di favole, dal titolo “Il pigiama a pois”, sul quale nell’intervista rilasciata a DiPiù ha dichiarato:

Ho messo per iscritto le favole che racconto a mia figlia ogni sera. Carlotta mi ispira, è una ragazzina molto sveglia, frequenta la scuola materna ed è un fiume in piena.

“Quest’anno il Natale con lei sarà ancora più divertente perchè i bambini iniziano a mettere da parte i ricordi dai 3 anni in poi, ricordi della loro infanzia che rimarranno indelebili e diventeranno tracce di felicità” ha dichiarato inoltre.

“Mia figlia è vivacissima, sente molto l’atmosfera natalizia e, dettandomi la letterina per Babbo Natale, ha chiesto di ricevere in regalo tutto ciò che riguarda il film Frozen della Disney, bambole, pupazzetti, vestitini…” ha poi rivelato Eleonora.

Eleonora Daniele emozionata: “Primo Natale che mia figlia potrà ricordare”

Prima della fine dell’intervista, la conduttrice di Storie Italiane (che in settimana dovrà allontanarsi dal marito e dalla figlia per via del suo lavoro, dato che trascorrono le vacanze in Veneto) si è detta molto emozionata perchè, stando a quanto dicono i libri di psicologia per bambini, avendo Carlotta 3 anni e mezzo, potrà iniziare proprio quest’anno ad immagazzinare ricordi natalizi. “Io stessa ricordo, come se fosse oggi, i miei Natali dell’infanzia, i regali sotto l’albero e quell’atmosfera che porto dentro al mio cuore e che ora avvolge Carlotta” ha detto.