Eleonora Daniele: “Per lavoro devo allontanarmi da mio marito e mia figlia”

“Per condurre Storie Italiane devo lasciare per qualche giorno la mia famiglia” rivela Eleonora

Lunga intervista di Eleonora Daniele pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito nelle edicole sabato. Nell’intervista in questione la conduttrice di Storie Italiane ha voluto fare gli auguri di Natale ai lettori di DiPiù, come ogni anno, parlando molto di sua figlia Carlotta, che ha 3 anni e mezzo. Trascorrerà il Natale in Veneto, a casa di sua mamma, Eleonora, che però dopo il 26 dovrà subito rientrare a Roma dato che la sua trasmissione sarà regolarmente in onda fino al 30. Carlotta rimarrà invece in Veneto con il papà e la nonna materna e andrà a sciare: “Dovrò dividermi da mio marito e da mia figlia per il lavoro, perchè il mio programma riprenderà dopo la pausa natalizia. Giulio ne approfitterà quindi per portare nostra figlia a sciare sulla neve, cosa che io stessa facevo alla sua età” ha rivelato la conduttrice.

Eleonora Daniele: “Non vorrei perdermi neanche un istante della vita di Carlotta, ma…”

“Da mamma, ovviamente non mi vorrei perdere neppure un secondo della vita di mia figlia, ma da donna sono molto felice che Carlotta trascorra del tempo prezioso con suo papà, in un periodo che per le donne è molto complicato. L’omicidio di Giulia Cecchettin, che viveva in Veneto proprio vicino al mio paese d’origine, ha segnato l’animo di tutte noi donne” ha dichiarato successivamente la conduttrice di Storie Italiane, sottolineando inoltre che è ben consapevole di quanto sia importante, per un bambino o per una bambina, crescere con una figura maschile positiva.

Per fortuna io ho avuto un rapporto stupendo non solo con mia mamma ma anche con mio papà, che purtroppo non c’è più

ha confessato subito dopo, continuando dicendo: “Mio padre mi ha inondata d’amore e così sta facendo mio marito con la nostra Carlotta: lui per lei è un faro”.

La conduttrice di Storie Italiane scherza: “A Babbo Natale quest’anno ho chiesto un po’ di sonno!”

Prima della fine dell’intervista, Eleonora Daniele ha risposto scherzosamente anche alla domanda “Cosa hai chiesto quest’anno a Babbo Natale?”, rivelando

Gli ho chiesto un po’ di sonno, perchè da quando è nata Carlotta io e mio marito dormiamo molto poco. Lei non vuole dormire nel suo lettino, vuole stare con noi nel lettone e spesso è una lotta.

“Per Natale le stiamo anche insegnando delle preghierine. Ogni sera ora recita quella dell’angelo custode e io ne sono felice perchè mi fa ricordare i miei cari che non ci sono più e che da lassù mi proteggono” ha poi concluso Eleonora (che di recente a Storie Italiane si è commossa per una famosa collega).