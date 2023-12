Il Metodo Fenoglio, retroscena di Giulia Vecchio: “Ero molto spaventata”

L’attrice de Il Metodo Fenoglio: “All’inizio ero molto spaventata per questo ruolo”

Stasera andrà in onda l’ultima puntata de Il Metodo Fenoglio. La fiction con protagonista Alessio Boni, dopo un inizio promettente per quanto riguarda gli ascolti, è calata puntata dopo puntata. Gli episodi di ieri sera sono stati seguiti da una media di 2.480.000 telespettatori pari al 13,6% di share. Ci sarà la seconda stagione della serie tratta dai libri di Gianrico Carofiglio sul Maresciallo Fenoglio? Oltre ad Alessio Boni, Giulia Bevilacqua e Paolo Sassanelli, un ruolo di primo piano è stato ricoperto da Giulia Vecchio che interpreta il sostituto procuratore Gemma D’Angelo. La donna è un magistrato coraggioso e indipendente. La stima tra lei e Fenoglio è stata immediata. Ecco cosa dice l’attrice a proposito del suo personaggio in un’intervista rilasciata al RadiocorriereTv:

“All’inizio ero molto spaventata. La sceneggiatura tracciava totalmente la sua veste lavorativa, mi ha fatto conoscere un linguaggio legislativo, quello del magistrato. Ho cercato di capire cosa significasse essere una donna magistrato negli anni Novanta e così ho studiato la figura di Ilda Boccassini, molto attiva in quel periodo contro la mafia”.

L’attrice è rimasta molto colpita da una parte della storia della sua Regione, la Puglia, che non conosceva.

Giulia Vecchio è Gemma D’Angelo: “Ho cercato di lavorare molto sull’accento”

Gemma D’Angelo ne Il Metodo Fenoglio è inquieta. La sua inquietudine deriva dalla morte del fratello che nasconde ancora tanti punti oscuri. Riuscirà a scoprire la verità nell’ultima puntata di stasera? L’attrice ha svelato al RadiocorriereTv cosa ha fatto per caratterizzare il suo personaggio:

“Ho cercato di lavorare molto sull’accento. Un barese della Bari vecchia, soprattutto negli anni ’90, parlava diversamente da una persona istruita come Gemma che aveva studiato a Napoli ed era stata a lavorare in Calabria nell’Antimafia. Il suo accento racconta la sua storia”.

Il Metodo Fenoglio, Giulia Vecchio orgogliosa della sua Puglia

Da diversi anni ormai la Puglia è protagonista sia al cinema che in televisione, basti pensare a Lolita Lobosco con Luisa Ranieri girata pure a Bari come Il Metodo Fenoglio. Dice Giulia Vecchio: “Sono orgogliosissima. E’ stato bellissimo stare sul set di una terra speciale, un onore. Ho scoperto Bari come una piccola metropoli dove le cose funzionano. Volevamo che quella magia non finisse”. L’appuntamento con l’ultima puntata de Il Metodo Fenoglio è per stasera alle 21:30 circa su Rai1 (QUI le anticipazioni): il maresciallo farà una scelta difficile che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.